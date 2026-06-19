ЛНР. Военнослужащие 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" во время подготовки на полигоне. Фото: Александр Река/ТАС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 20 июня:

1. Новости с фронта: освобождены пять поселков за неделю

2. Мэр Ивано-Франковска размечтался о мире

3. В падении украинских дронов в ЕС винят Москву

4. Компания Маска пророчит проблемы для ВСУ

5. Киев хочет бразильцев как посредников

6. Массированный налет на Запорожскую АЭС

7. В Запорожье началась эвакуация

8. Сырский жалуется на нехватку персонала

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 20 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Бойцы «Севера» уничтожили 1540 националистов и десять бронемашин.

Подразделения «Запада» вывели из строя более 1490 боевиков и 120 автомобилей.

«Южная» группировка войск освободила поселки Артема, Рай-Александровку и Юрковку. Это в ДНР. ВСУ потеряли 985 бойцов. Подбиты 27 бронемашин и 23 орудий.

Подразделения «Центра» взяли под контроль Новый Донбасс и Кутузовку в ДНР. Противник потерял 2040 солдат. А также 18 бронемашин и 39 автомобилей.

«Восток» выбил из рядов противника свыше 3140 военнослужащих. Сожжены 20 бронемашин и 53 автомобиля.

«Днепр» убрал до 330 боевиков. Поражены 102 автомобиля и 24 станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 89 управляемых авиабомб. Поразили пять снарядов HIMARS и восемь ракет «Фламинго». Приземлили 3909 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 20 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Мэр Ивано-Франковска мечтает о мире по ЛБС

Мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив мыслит как бы геополитически. Градоначальник уже не богоспасаемой территории на западе Украины сделал стратегическое заявление. Он прокашлялся и сказал, что вариант с завершением конфликта в незалежной на линии боевого соприкосновения - он «возможен». Мэр признал — он хочет «скорейшего завершения боевых действий». Почему? Да потому, что его великая держава «каждый день теряет людей». И «это никогда не восполнится». Марцинкив заявил: «Я надеюсь, что с божьей помощью будет момент, который сможет привести к окончанию конфликта». Нет, это будет не Божья помощь...

В падении украинских дронов виновата... Москва

Евросовет по Украине и по вопросам еврообороны и безопасности сообщил: лидеры ЕС возложили на Москву ответственность за все инциденты с дронами в воздушном и морском пространстве стран Евросоюза. В Брюсселе считают все инциденты с БПЛА на территории своих стран-участниц «прямым результатом действий России». Ну и заодно расценивают их как «угрозу безопасности граждан и региональной стабильности». В заявлении нет ни единого упоминания об украинском происхождении морских дронов. Которые смертельно напугали греков и румын. Саечка за испуг, придурки.

В Брюсселе считают все инциденты с БПЛА на территории своих стран-участниц «прямым результатом действий России».л Фото: REUTERS.

Компания Маска грозит осложнением работы Starlink

Свежий триллионер Илон Маск никак не может определиться - негодяй он или супергерой. На днях его компания SpaceX дерзко раскритиковала планы Евросоюза. Речь шла о распределении спутникового спектра. Это ключевой элемент развития системы связи Starlink. Новые правила, по мнению SpaceX, ставят ЕС под угрозу остаться без спутниковых сервисов. Которые работают напрямую с мобильными устройствами. SpaceX утверждает, что инициатива ЕС противоречит международным нормам. А также «международным обязательствам Европы и ее экономической реальности». Украине приготовиться.

Киев мечтает о Бразилии в роли посредника

Бразильский портал UOL не порадовал рогулей. Он поведал об очередном унижении Зеленского. Тот чуть ли не на коленях умолял президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву стать посредником в переговорах с Москвой. По данным издания, на саммите G7 во Франции Зеленский долго добивался встречи с лидером Бразилии. И, добившись, больше сорока минут излагал ему свою позицию. Но руководитель крупнейшей страны Южной Америки позже заявил, что спонсоры Киева уже устали его поддерживать. И ищут скорейшие пути урегулирования конфликта. Ищущий да обрящет.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Массированно ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Пресс-служба атомной станции сообщает: транспортный цех Запорожской АЭС массировано атаковали дроны ВСУ. Прошло не менее 14 ударов. Вспыхнул бокс транспортного цеха. Украинские войска пытаются достичь такой цели: разрушить все подстанции и трансформаторы вокруг города — спутника ЗАЭС. Так, чтобы загнать «всю область в энергетическую блокаду». Вот уроды.

Началась частичная эвакуация Запорожья

Замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев сообщил: власти проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного киевскому режиму областного центра Запорожья. А также населенных пунктов у линии боевого соприкосновения. Наиболее масштабная эвакуация проводится в Орехове и в Никополе в Днепропетровской области. Эвакуация затронула и город Запорожье - она носит выборочный и частичный характер. Но это пока.

Сырскому не хватает медиков

Александр Сырский грустит. Главкому ВСУ не хватает квалифицированного медперсонала. Где не хватает? Да в подразделениях, которые умирают на линии фронта. По словам Сырского, командиры подразделений обратились к нему - умоляют снять бронь с нескольких категорий гражданских медспециалистов. Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечал, что медицинских работников уже начали лишать брони от мобилизации. По запросу украинского министерства обороны их призывают на службу в действующую армию. А нас за шо?