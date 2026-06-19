Апрель 2023 года. Президент Польши Анджей Дуда вручает Зеленском высшую награду Польши - Орден Белого орла. Фото: TASS/EPA/Radek Pietruszka

Зеля больше не орел! Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды республики - Ордена Белого орла. Молодцы поляки все-таки: сказано – сделано. Долго не рассусоливали. Пообещали, дали ограниченное время, уточнили, что счет идет на дни. Не дождались адекватной реакции – выполнили обещанное.

- Канцелярия президента Республики Польша объявила, что решение президента относительно высшей польской награды, присуждавшейся президенту Украины, является окончательным, – говорится в официальном сообщении о лишении Зеленского высшей награды Польши, которой его удостоил в период своего президентства Анджей Дуда.

Еще вчера украинский «просрочка» Зеленский чуть ли не миловался с премьером Польши Дональдом Туском. Хотя тот предупреждал Зеленского, что Польша не шутит.

- Прославление Украиной УПА* путем присвоения ее имени воинским частям — это то, что не найдет одобрения в Польше, — предупредил Дональд Туск. - Роль и задача Украины заключаются в том, чтобы уважать союзников, особенно таких активных и необходимых, как Польша, и проявлять взаимное уважение и чуткость.

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: REUTERS.

Польский премьер попытался хоть как-то нивелировать слова и действия украинского просрочки, но получилось, честно говоря, не очень.

- Зеленский не только вчера, но и ранее давал понять, прямо заявлял, что ни в коей мере не имел намерения каким-либо образом оскорбить Польшу, поляков или поставить под угрозу отношения между Польшей и Украиной. Но что случилось, то случилось, - заявил Туск. - Я хотел бы свести к минимуму последствия этого ненужного, с точки зрения Польши, плохого и предосудительного решения Зеленского.

Но не сложилось. Против президента и своего народа Туск все же не пошел, тем более, что он ранее говорил про единодушие в Польше по поводу славословия в адрес бандеровцев.

- В польско-украинских отношениях есть линии, которые нельзя переступать. Это решение не только символично. Оно также служит предупреждением, — прокомментировал свое решение об лишении Зеленского высшей награды Польши Навроцкий.

А Навроцкий не только лишил Зеленского ордена, но и прошелся по поводу евроинтеграционных перспектив Украины.

- Я признаю, что вступление Украины в ЕС представляет угрозу для польского сельского хозяйства. Я всегда буду отстаивать справедливое отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции, в частности в контексте Зеленого курса и решений ЕС, - заявил Навроцкий. - В Польше слишком прекрасная земля для того, чтобы отдавать сельское хозяйство то ли идеологии, то ли кому-то другому.

Польский Орден Белого орла Фото: ru.wikipedia.org.

Это же как надо было разозлить поляков «просрочке», чтобы дело дошло до такого. В свое время Польша наградила эти орденом главу итальянских фашистов Бенито Муссолини, но даже Муссолини его не лишили. А Зеленский переплюнул главного итальянского фашиста.

Клевреты Зеленского уже выразили свое возмущение этим решением президента Польши. Глава МИД пан Андрий Сибига заявил, что в таком случае сам возвращает Варшаве Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей».

- Решение лишить Зеленского ордена Белого орла - стратегическая ошибка Польши, от которой выиграет только Москва. Это удар не только по президенту, но и по украинскому государству, - выспренно заявил Сибига. Вот только не погорячился ли глава МИД Незалежной. Вдруг «просроченный» скажет, что ему возвращать нечего, потому что он орден потерял.

Но самое интересное теперь другое. 25-го июня в польском Гданьске начнется Международная конференция по «восстановлению Украины». И еще вчера Зеленский намеревался лично принять в ней участие. Но теперь он же не может поехать туда, ведь это все равно, что появиться в приличном обществе оплеванными с ног до головы.

- Подождем. Разные бесы могут здесь появиться, - весьма туманно высказался польский премьер Дональд Туск по поводу участия Зеленского в конференции в Гданьске. Но это было еще до решения Навроцкого.

Один уже появился, и это совершенно точно.

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