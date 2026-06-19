Странный выпад Зеленского прокомментировали в Минске

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, главарь киевского режима Зеленский разразился новыми угрозами в адрес Белоруссии, дав властям соседней республики «всего неделю на выполнение своих требований».

Об этом сообщают информагентства.

Поводом для «ультиматума» просроченного стала военная техника, размещенная вдоль белорусско-украинской границы. Зеленский утвержлает, что там «работают некие ретрансляторы», которые якобы «помогают русской армии корректировать удары по украинским объектам».

Как это странное заявление встретили в Минске? Я позвонил депутату Национального собрания Республики Беларусь Вадиму Гигину…

- Вадим Францевич, что это нашло на Зеленского? Он разве забыл, что Республика Беларусь - государство, которое не только входит в Союз России и Белоруссии?.. Но и в - ОДКБ.

- Зеленский ведет себя так в последнее время - достаточно системно.

Кстати, ничего удивительного в его заявлениях нет, он находится в состоянии какой-то такой экзальтации.

Мы наблюдали его провокационные действия и слышали слова в адрес Президента России, в адрес нашего президента.

А до этого он так же высказывался в адрес Виктора Орбана.

Он открыто и провокационно делает это даже в отношении своих советников, тех же поляков.

Мы видим, что Зеленский ведет пиар-войну, и подобные информационные вбросы, они идут параллельно - как с событиями на линии фронта, так и с террористическими атаками.

Вспомним недавнее нападение на автобус с белорусскими детьми, которые ехали на море, ехали по территории Брянской области.

Поэтому и сегодняшнее заявление надо рассматривать именно в таком контексте.

Цель – помимо личных каких-то психологических комплексов самого Зеленского (они явно у него присутствуют), доказать, что у него есть сильные карты на руках.

Вспоминаем знаменитую их перебранку с Дональдом Трампом в Белом доме, когда президент США справедливо сказал, что у Зеленского нет на руках сильных карт.

Вот откуда попытка доказать, причем доказать при откровенной поддержке Европейского союза, что якобы у него сильные карты есть… И, несмотря на неудачи на передовой, террористические атаки, подобные информационные заявления призваны показать Украину как сильную страну.

И именно эту попытку мы увидели в выступлении Зеленского после саммита «Большой семерки», где он явно получил значительную поддержку и считает возможным себя вести подобным образом.

- У нас нет пока официальной информации, как наши президенты на это отреагировали, и вряд ли они будут реагировать на эту глупость. Как вы считаете, как белорусы и россияне (я имею в виду, простые люди) оценят этот странный выпад?

- Очевидно, этот выпад направлен на то, чтобы втянуть Беларусь в войну.

Накануне наш президент провел совещание с военными, отданы соответствующие распоряжения. На совещании были и секретарь Совета безопасности, и начальник Главного разведуправления, командующий Сил специальных операций, командующие ВВС и ПВО.

То есть это непосредственно те виды и рода войск, которые задействованы в обеспечении безопасности на южной границе.

Поэтому необходимо не просто как-то эмоционально реагировать… Может быть, как раз эмоционально и не нужно здесь реагировать, нужно все взвешивать. Потому что эти провокации и подобные заявления являются частью стратегии на эскалацию ситуации в интересах как раз киевского режима и его хозяев.

Необходимо принимать соответствующие грамотные, взвешенные решения по укреплению обороноспособности Беларуси.

- Я думаю, что такие же действия предпринимаются, и будут предприняты российской стороной. Спасибо огромное.

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