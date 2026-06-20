«Откладывать 10% с каждой зарплаты - для роботов и зануд»: Пять простых методов накопления, если вы творческая личность или вам просто лень

Эксперты «КП» дали советы, как сделать процесс накопления креативным и эффективным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Меньше тратьте, больше зарабатывайте и откладывайте разницу». Это самый простой совет, как накопить деньги. Проблема в том, что сам по себе он не работает. Надо прилагать усилия, применять силу воли, напрягать память. Да еще и отказывать себе в чем-то приятном. Одни мучения, в общем. Как сделать процесс накопления более приятным и, самое главное, более эффективным? Вместе с экспертами KP.RU нашли пять относительно честных способов обмануть внутреннего транжиру.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ КОПИТЬ

Во-первых, есть объективные причины. Доходы настолько низкие, что отложить просто физически ничего не получается. Во-вторых, субъективные. Ведь даже если доходы позволяют что-то откладывать, человек спускает их до копейки на какие-нибудь импульсивные покупки.

- Это большая и далеко не уникальная проблема. Клиент вроде хочет накопить, но никак не может себя заставить это сделать. Тут можно использовать сразу несколько подходов: автоматизация, дубина и морковка. То есть, чтобы либо процесс был незаметным, либо были сильные стимулы для накопления. А лучше и то, и другое, - говорит Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

- Совет откладывать 10% с каждой зарплаты сродни рекомендации «мыслить позитивно» человеку в кризисе: верно по форме, бесполезно по существу. Дисциплинированным людям финансовый советник не нужен - они справляются сами. А вот остальным 90% нужен не призыв к порядку, а механизм, который сделает накопление неизбежным, - дополняет Алексей Тараповский, инвестиционный советник, основатель Anderida Financial Group.

Итак, вот что можно сделать, если вы долго пытались накопить, но так и не смогли.

Способ № 1. «Прячем деньги от самого себя»

- Самый надежный механизм - автоматический перевод части доходов в день зарплаты на счет в другом банке. При этом приложение этого банка вы намеренно не ставите на телефон. Деньги, которых не видишь, перестают искушать. Этот принцип лежит в основе поведенческой экономики, за которую Ричард Талер получил Нобелевскую премию, - говорит Алексей Тараповский.

То есть, чтобы получить доступ к деньгам, нужно будет заходить в личный кабинет на сайте (да еще и вспоминать логин/пароль) или тащиться в отделение банка. В этом случае лень начинает играть на руку. И человек незаметно для себя накопит существенную сумму.

Лень может стать отличным двигателем нашего личного финансового прогресса. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Способ № 2. «Ухаживаем за огородом»

Финансы – это скучно. Особенно для творческих людей. Поэтому подключаем креатив. Например, вот такой.

- Представляем, что мы ухаживаем за своим «финансовым огородом или садом». Подушка безопасности – это забор, который нужно построить вокруг участка. Грядки с овощами – это накопления на краткосрочные цели. Вкладываем и получаем быстрый результат. А плодовые деревья – это инвестиции. Они растут долго, но потом каждый год дают урожай. То есть, человек начинает «ухаживать» за садом/огородом, а не «экономить». Слово меняет все, - говорит Наталья Колбасина, финансовый консультант, бизнес-психолог.

Способ № 3. «Эксплуатируем страх потери»

Главная проблема большинства финансовых инструментов – из них легко вытащить деньги. Даже если что-то накопил на вкладе или брокерском счете, пара кликов в мобильном приложении – и деньги на карточке. Их можно тут же потратить. Для тех, кто не может контролировать свои шопинг-импульсы, придумали более жесткие механизмы.

- Это, как правило, страховые контракты. Они совмещают инвестиции и защиту от тех или иных рисков. Доходность там не очень высокая, потому что часть денег уходит на страховое покрытие. Но, во-первых, есть обязательство регулярно вносить взносы. А во-вторых, с контракта нельзя соскочить досрочно без серьезных потерь. И это останавливает клиента. Он не забирает деньги с этого счета, находит возможность найти их в другом месте. В итоге недоступность этих денег спасает капитал для той цели, для которой он создавался, - говорит Андрей Паранич.

По такому принципу работают полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и программа долгосрочных сбережений (ПДС).

Недоступность денег спасает капитал для той цели, для которой он создавался. Фото: 3d_and_photo/Shutterstock/Fotodom

Способ № 4. «Посмотри на себя в будущем»

Главная проблема накоплений — не отсутствие дисциплины, а то, что наш мозг считает «себя в старости» чужим человеком. Откладывать деньги для кого то постороннего — психологически странно. Лучше потратить на себя, любимого, в настоящем. Но о себе, не менее любимом через 20 лет, тоже стоит позаботиться.

- Вот два приема, которые помогают с этим справиться. Первый — письмо из будущего. Прошу клиента написать пару строк от себя в 65 лет себе сегодняшнему. Например: «Я рад, что ты тогда начал откладывать, потому что сейчас я могу...» Это превращает абстрактное «надо» в личное «я забочусь о себе». Второй — зрительный образ. Прошу клиента состарить свое фото. В итоге одна увидела себя и сказала: «Я хочу, чтобы эта женщина ни в чем не нуждалась». После этого разговор о пенсионных накоплениях пошел иначе — не про «отложить деньги кому-то там», а как про заботу о себе. Это не визуализация и не аффирмации. Это нейронаука: мозгу нужен конкретный образ, чтобы перестать воспринимать свое будущее «я» как чужого человека, - говорит Наталья Колбасина.

Способ № 5. «Визуализируй цель»

Нам физически проще копить, если мы знаем, на что именно. Это может быть квартира, машина или отпуск на экзотическом острове. А двигаться к этой цели позволит карта желаний на холодильнике, мотивирующая картинка в смартфоне или ежедневная медитация в начале рабочего дня.

- Я, кстати, совсем не против этих штук. Если есть некая мотивирующая цель, ее можно визуализировать. К примеру, если я хочу поехать на Мальдивы, эту цель легко прочувствовать. Ты понимаешь, что это такое, как это будет происходить, как ты себя будешь ощущать, плавая в бирюзовом море и загорая на белоснежном песке. А для полноты картины можно еще представлять, какой отпуск тебя ждет, если НЕ накопишь нужную сумму. Например, что придется в душном плацкарте ехать в Анапу, - приводит пример Андрей Паранич.

Визуализируйте цель, на которую копите - это может быть, например, отдых на Мальдивах. Фото: icemanphotos/Shutterstock/Fotodom

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как накопить на что-то важное и нужное

- Подумайте, на что вы хотели бы накопить деньги;

- Представьте, какие чувства вы испытали бы, если бы уже обладали этой вещью;

- Заведите отдельный счет для накопления именно на эту цель, придумайте для него мотивирующее название;

- Настройте автоматический перевод денег на этот счет;

- Установите конкретную сумму, которую хотите накопить;

- Сделайте так, чтобы вы регулярно вспоминали о своей цели и возвращались к тем приятным чувствам, которые она вызывает.

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