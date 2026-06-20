1,6 млн км без капремонта: какое авто возглавило рейтинг самых живучих моторов

TopSpeed назвал топ-10 авто с самыми надежными моторами. JoshBryan / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитики американского портала TopSpeed подготовили рейтинг легковых автомобилей японского производства, которые оснащаются наиболее надежными и долговечными силовыми агрегатами. В список вошли модели разных лет, от классических до современных.

Первую строчку эксперты отдали Honda Accord четвертого поколения с двигателем F22A объёмом 2,2 литра. По их оценке, этот седан 1990 года выпуска при условии регулярной замены масла и планового обслуживания способен преодолеть более 1,6 миллиона километров без необходимости капитального ремонта.

Второе место занял Lexus LS 460 2011 года. Топ-версии этой модели четвертого поколения комплектовались чрезвычайно выносливым 4,6-литровым мотором 1UR V8. Авторы рейтинга советуют при выборе таких «долгожителей» обращать внимание на автомобили с атмосферными двигателями серий UZ или UR без турбонаддува.

На третьей позиции расположилась хорошо знакомая россиянам Toyota Camry 2014 модельного года. Седан седьмого поколения предлагался как с базовой 2,5-литровой рядной «четверкой», так и с топовым V6, который также устанавливался на Lexus ES 350. Оба мотора, по мнению экспертов, отличаются высокой степенью надежности и ресурса.

Четвертое место досталось Lexus ES 2015 года. Модель выпускалась в двух версиях: гибридной ES 300h с 2,5-литровым двигателем в паре с электромотором и ES 350 с 3,5-литровым V6 мощностью 268 л.с. Долговечность этих агрегатов, однако, напрямую зависит от регулярности технического обслуживания и использования качественных расходных материалов и горючего.

Замыкает первую пятерку Honda Accord 2015 года. Под капотом этой модели — 2,4-литровая «четверка» на 185 л.с. или 3,5-литровый V6 мощностью 278 л.с. Автомобиль ценят за надёжность и хорошую ликвидность на вторичном рынке. Ресурс этих двигателей при своевременном уходе может достигать 350 тысяч километров.

Далее в списке самых выносливых японских моторов по версии TopSpeed следуют Acura TLX (2016), Toyota Prius Prime (2022), Mazda3 (2024), Subaru Outback (2024) и Toyota Camry (2026).

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