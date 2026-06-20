Сати Спивакова: «У Владимира Теодоровича нет инсульта, но есть проблемы со здоровьем»

Владимир Спиваков — народный артист СССР, основатель и художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

О том, что дирижёра Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщил вечером 19 июня митрополит Иларион. Священник попросил молиться о здоровье маэстро.

По словам митрополита, 81-летнего народного артиста СССР увезли в больницу на скорой помощи. Владимир Теодорович и сейчас находится под наблюдением врачей.

По этой причине отменили музыкально-литературный вечер Алисы Фрейндлих, Владимира Спивакова и его оркестра «Виртуозы Москвы», который должен был пройти 21 июня в Светлановском зале Дома музыки. Фрейндлих читает стихи, музыканты играют сочинения разных композиторов.

Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На сайте Дома музыки, сказано, что мероприятие перенесено на неопределенную дату. Но билеты действительны, мол, подождите, не сдавайте их.

После этого супруга маэстро Сати Спивакова поспешила успокоить поклонников. Она написала в соцсети: «Дорогие друзья, далекие и близкие, благодарю вас за беспокойство и за волнение.

У Владимира Теодоровича нет никакого инсульта, но есть некоторые проблемы со здоровьем. Маэстро сейчас в надежных руках, его обследуют. Врачи уверены, что все будет хорошо».

Супруга маэстро Сати Спивакова поспешила успокоить поклонников дирижера. Фото: Sobolev Artyom/ news.ru/Global Look Press

Владимир Спиваков — народный артист СССР, основатель и художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Президент Московского международного Дома музыки. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Комсомольская правда» желает Владимиру Спивакову скорейшего выздоровления.