Как спасти ребенка от близорукости в эпоху гаджетов: простые способы

Близорукость (миопия) – одна из самых актуальных проблем детской офтальмологии на сегодняшний день, она встречается у 30% детей. Фото: Miljan Zivkovic/Shutterstock/Fotodom

В конце учебного года многие родители жалуются – дети начинают хуже видеть. Обвиняют нагрузку, экраны, интерактивные уроки…

В чем же на самом деле проблема?

- Близорукость (миопия) – одна из самых актуальных проблем детской офтальмологии на сегодняшний день, она встречается у 30% детей, - говорит Элина Лобан, врач-офтальмолог, преподаватель кафедры биологии им. В.Н. Ярыгина ИБПЧ Пироговского Университета. - К 2050 году прогнозируют увеличение численности детей с миопией по всему миру.

К 2050 году прогнозируют увеличение численности детей с миопией по всему миру. Фото: Master1305/Shutterstock/Fotodom

Главные факторы близорукости:

* Дефицит естественного освещения.

Жизнь в городской среде влечет за собой частое нахождение в ограниченном пространстве с дефицитом естественного освещения (квартиры, классы, транспорт и др.).

* Слишком много зрительной нагрузки на близком расстоянии (уже не книги, а гаджеты).

«Это влияет на работу цилиарной мышцы внутри глаза, в свою очередь приводя к ее перенапряжению, а в дальнейшем к истощению. Именно сигналы от «утомившейся» цилиарной мышцы заставляют глаз расти в длину, что и называется истинной миопией», - объясняет Элина Лобан.

* Мало зрительной «активности».

«Важно не только суммарное количество времени, проведенное за зрительной работой на близком расстоянии, но и отсутствия пауз. Часто одна нагрузка сменяется другой на том же ближайшем расстоянии от глаз», - объясняет офтальмолог.

Что делать:

- В детском возрасте особенно эффективны простые меры контроля развития близорукости, ведь в этот момент глаз растет с максимальной скоростью в своих физиологических пределах, - говори Элина Лобан.

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1. Гулять не менее 2 часов в светлое время суток.

Доказано, что во время прогулок происходит выработка дофамина, который тормозит рост глаза в длину.

2. Соблюдать режим зрительных нагрузок.

Стоит придерживаться правила «20-20-20»: каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, смотря вдаль на 20 футов (6 метров), снимая тем самым избыточную нагрузку с цилиарной мышцы.

3. Не стесняться очков.

- Очень важна полная оптическая коррекция при уже имеющихся нарушениях рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). Не пренебрегайте назначенными врачом очками или контактными линзами, в случае с детьми, отказ от средств коррекции приведет к росту прогрессирования близорукости, - предупреждает Элина Лобан.

4. Вовремя обращайтесь за помощью.

- В арсенале врачей-офтальмологов есть специализированные средства для торможения прогрессирования миопия, такие как использование низких доз атропина в каплях, ортокератологические линзы (ночные), очки и линзы дневного ношения с миопическим дефокусом, - говорит врач. – Главное – вовремя обратиться к врачу, чтобы успеть скорректировать близорукость.

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