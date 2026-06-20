Зюганов назвал Зеленского кровавой и грязной игрушкой НАТО

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
…- Геннадий Андреевич, приветствую вас, это Гамов, помощник Зюганова.
- Здравствуй, помощник. А я на съезд вот уже спешу. У нас сегодня - съезд КПРФ. Делегаты уже ждут…
- В 7 утра, что ли? (Именно в это время я звонил в эту субботу, 20 июня, председателю КПРФ).
- А мы работаем круглые сутки.
- Мы тоже…
Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП
- Какой вопрос?
- Геннадий Андреевич, вчера Зеленский наехал на Белоруссию… Он забыл, что у нас с Белоруссией - Союзное государство, что у нас - ОДКБ, у нас там, в республике, «Орешник». И он потребовал убрать с границы оборудование и так далее. А если не уберете, угрожает, вам неделя, ультиматум, я сам уберу. Как бы вы это дурацкое заявление прокомментировали?
- Не понял… Кто наехал?
- Да Зеленский на Лукашенко – мол, уберите с границы вооружения, иначе я их сам уберу через неделю.
- Слушай, Саш, мне кажется, зря вы носитесь с этим Зеленским.
- Да мы не носимся.
- Кровавая, грязная, преступная игрушка в руках англосаксов и натовцев.
Охрана – английская разведка его стережет. А команды ему отдают американские и английские же полковники и генералы. Наводят и нацеливают дроны и ракеты на наши студенческие общежития, на детей - они же самые, их системы.
Главарь киевского режима выполняет роль преступника и провокатора. История его уже приговорила.
Что бы он ни орал, это уже ультиматумы натовцев.
- Согласен.
- Вчера я посмотрел интервью, очень четкое, ясное и жесткое, нашего министра Лаврова. Он прямо сказал: посмотрите, они вот «семерку» провели, и там ни слова о том, что надо вести переговоры, надо, собственно говоря, решать проблемы.
Фото: REUTERS.
Поэтому еще раз хочу всем напомнить. Если не изучить опыт борьбы с этой сволочью - опыт Ленина, который создал рабоче-крестьянскую Красную Армию, 4 с лишним миллиона, и погнал их всех.
- Это вы о белогвардейцах, об Антанте…
- Если не изучить опыт Сталина, который построил лучшие заводы, воспитал лучших командиров, которые разбили гитлеровский рейх и водрузили знамя Октября и Ленина над рейхстагом, невозможно будет победить.
Мы воюем с системой, которая России навязала в 90-е годы свои порядки. Эта система носит подчиняющий другие страны характер. У них больше и денег, и больше экономика. Старым способом в длинной войне победить их невозможно, я уже устал это объяснять.
Вот сегодня подробно в докладе на съезде будет сказано, в чем суть Программы Победы, финансовой Победы, Победы мобилизации. В чем преимущество? Или мы будем государством, которое централизует свои ресурсы, или дальше будут жиреть олигархи.
У нас до войны был 101 миллиардер, сейчас – 155, на треть увеличилось. А население сокращается на 500 - 600 тысяч каждый год.
Поэтому надо перевести все задачи и пути их решения в другую плоскость.
Что там Зеленский сказал и так далее… Если на каждый теракт не будем принимать должные меры… А они не приняты. Им еще ни разу не стало больно.
Он там уберет… В Белоруссии. Что он там уберет? Чем? У него ничего нет, всё возят оттуда возами, машинами, самолетами. Давно бы и мостов этих не было, порты можно было давно подавить. Надо вести войну настоящим образом, товарищ Ленин нам давно сказал.
Фото: REUTERS.
- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь. Мы желаем вам успешной работы на съезде.
- Ты давай, освещай. А то ты всё желаешь нам, понимаешь.
- Так точно.
- Товарищ Эдуард тебе привет передает.
- У меня галстук красный, зюгановский, Эдуард как раз подарил. (Помощник Зюганова.)
- Главное, чтобы у тебя душа и мозги были красные… Галстук, в случае чего, ты завтра переоденешь…
- Никогда!
- (смеется) …а умище-то куда ты денешь?
- (смеюсь) Есть у кого учиться!