Режиссёр сериала «Друзья» Джеймс Берроуз скончался в окружении семьи

Джеймс Берроуз более полувека оставался одной из наиболее влиятельных фигур американского телевидения. Фото: Variety/Penske Media via Getty Images

Создатель сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз умер 19 июня. Ему было 85 лет.

Он ушел из жизни в кругу семьи. Эту информацию подтвердил агент Берроуза. Как сказано в официальном сообщении «мирно скончался в окружении любящей семьи». Причины смерти пока неизвестны.

Джеймса Берроуза называли «Стивеном Спилбергом в мире ситкомов». Более полувека он оставался одной из наиболее влиятельных фигур американского телевидения.

«Друзья» — это культовый американский комедийный сериал о жизни шестерых молодых людей в Нью-Йорке. Фото: кадр из сериала «Друзья» (1994-2004)

Режиссер был номинирован на премию «Эмми» 47 раз, 11 раз он получал эту награду. Шесть раз - в категории «Лучшая режиссура комедийного сериала». Он дважды подряд становился лауреатом «Эмми» — в 1980 и 1981 годах.

Джеймс Берроуз снял абсолютно все эпизоды культового ситкома «Уилл и Грейс» (1998-2020). На фото - актерский состав сериала и режиссер на церемонии вручения премии «Эмми» в прайм-тайм. Фото: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Как отмечали американские телекритики, его комическое чутье помогли создать больше комедийных хитов, чем кто-либо другой на телевидении.

Среди его наиболее известных проектов: «Веселая компания», «Такси», «Две девицы на мели», «Теория большого взрыва», «Майк и Молли». Но самый известный сериал – «Друзья».

«Теория большого взрыва» — еще один культовый американский ситком о жизни четырех молодых ученых-гиков из Пасадены (Калифорния). Фото: кадр из сериала «Теория большого взрыва» (2007-2019)

Кроме телевизионных проектов, Берроуз снял полнометражную комедию «Партнеры» с актерами Райаном О’Нилом и Джоном Хертом. В 2016-м на американском телевидении вышла двухчасовая программа в честь Берроуза с участием актеров из «Друзей», «Двух с половиной человек» и «Теории большого взрыва».

Джеймс Берроуз был постоянно востребован, часто работая над несколькими сериалами одновременно. Всего он срежиссировал более ста ситкомов, которые принесли ему более полумиллиарда долларов.