Американцы сняли фильм об Алексее Воробьёве

Американцы сняли фильм об Алексее Воробьеве и оказалось, что мы ничего о нем (об артисте и человеке в целом) не знали. Фото: кадр из фильма «Сила воли» (2026)

Казалось бы, что нового можно узнать о человеке, которого страна знает почти два десятилетия? Американцы сняли фильм об Алексее Воробьеве и оказалось, что мы ничего о нем (об артисте и человеке в целом) не знали.

Мы видели Лешу на телевидении. Следили за его музыкальной карьерой. Обсуждали романы, победы и поражения. Наблюдали, как он превращается в одного из самых узнаваемых артистов своего поколения. Однако после просмотра фильма понимаешь, что история, которую мы считали хорошо знакомой, на самом деле была от нас скрыта. За образом успешного артиста скрывалась драма, о масштабах которой мало кто догадывался.

Фото: кадр из фильма «Сила воли» (2026)

На пороге важнейшего профессионального прорыва жизнь Алексея изменилась навсегда. Обширный инсульт. Потеря речи. Паралич левой стороны лица и тела. Практически полная утрата привычной физических возможностей. Согласно медицинским данным, бОльшая часть правого полушария его мозга оказалась необратимо повреждена. Казалось бы, после такого человек обречен оставаться прикованным к инвалидному креслу. Но Алексей сделал то, что и сегодня вызывает изумление специалистов.

За образом успешного артиста скрывалась драма, о масштабах которой мало кто догадывался. Фото: кадр из фильма «Сила воли» (2026)

Воробьёв - человек, который практически не даёт интервью о личной жизни. Уже много лет он с удовольствием рассказывает о работе, музыке, съёмках, новых проектах. Но очень мало говорит о себе. Тем неожиданнее увидеть его в этом фильме - перед зрителем оказывается человек обезоруживающе откровенный. Впервые рассказывающий зрителям то, о чем никогда раньше не говорил. Редко можно встретить мужчину, тем более - мужчину публичного, который до такой степени не боится рассказать о том, что сидит глубоко. О страхе. О боли. О растерянности. О том, что происходило с ним тогда, когда рядом не было ни камер, ни зрителей, ни аплодисментов. Его искренность и оголённость потрясает.

Но именно из этой оголённости мы вдруг и видим невероятный стержень, и понимаем, что иногда настоящая сила заключается в том, чтобы не прятаться за образом человека, у которого всё под контролем. Найти в себе мужество не скрывать свои раны. Не стыдиться собственной уязвимости. И продолжать жить. Продолжать работать, шутить, любить, выходить на сцену, создавать новое, и - идти вперёд. И, возможно, именно в этом заключается одна из главных мыслей фильма. Настоящая мужественность - не в том, чтобы никогда не падать и никогда не показывать своей боли. А в том, чтобы, пережив самое страшное, найти в себе силы подняться, и идти дальше, даже если медицина говорит, что это невозможно.

Фото: кадр из фильма «Сила воли» (2026)

«Мы, актёры, выходим на сцену в ролях. Мы прячемся за историями наших персонажей, - их текстами, шутками», - сказал Алексей после премьеры в Сочи, - «И как люди, мы тоже часто надеваем маски, потому что так проще и безопаснее. Я никогда в жизни не позволял себе открыться перед камерой так, как в этом фильме. Я впервые позволил себе быть только собой. Без попытки казаться сильнее или правильнее, чем я есть. И, наверное, именно поэтому этот фильм так важен для меня.

Will Power был снят до того, как в моей жизни все кардинально изменилось. И я хочу сказать, что у этого фильма уже есть один преданный поклонник. Это моя жена, Аида Гарифуллина. Посмотрев эту картину, она мечтала о том, чтобы этот фильм увидели российские зрители. Потому что, как она считает, никто, кроме неё, не знает меня таким.

Алексей Воробьев с женой Аидой Гарифуллиной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Этот фильм - не только про инсульт, преодоление и силу воли. Это фильм о том, что происходит с человеком, когда у него не остаётся ничего. И о том, что иногда именно в этот момент мы впервые становимся собой.» - говорит Алексей.

Особенно неожиданно, что историю нашего соотечественника рассказали не российские кинематографисты, а американский режиссёр мексиканского происхождения и большая международная команда. И, возможно, именно поэтому фильм лишён привычной патетики. Здесь нет попытки сделать из героя памятник, нет привычной в таких случаях жалости, и желания любой ценой вдохновить. Есть честный взгляд на человека, который оказался вынужден заново собрать себя из осколков собственной жизни.

Фото: кадр из фильма «Сила воли» (2026)

Режиссер Лауро Роча, представляя свою картину, сказал: «Стоицизм и огромное терпение всегда были для меня качествами русского народа. В этом фильме наш герой предстаёт перед нами именно таким. И через его обезоруживающую способность быть настолько искренним и открытым, не бояться показать свою слабость, он и демонстрирует подлинную силу. И иногда сила - это способность честно рассказать о страхе, боли и отчаянии - и при этом продолжать жить, любить, работать и идти вперёд.

В нашем фильме один из американских педагогов сравнивает Алексея с Моцартом. Я бы, пожалуй, сравнил его с Суперменом. Потому что мы все знаем Супермена как скромного и сильного героя, но редко задумываемся о том, какой ценой ему даётся эта сила. Герой нашего фильма много лет молчал. Не жаловался. Не объяснял. Не рассказывал.Он просто продолжал действовать.

Постер фильма Will Power («Сила воли», 2026)

И за эти молчанием скрывалась огромная внутренняя сила. И именно поэтому наш фильм - про вашего русского Супермена. Не потому, что он неуязвим. А потому, что, несмотря ни на что, каждый день вновь выбирает не сдаваться, и двигаться вперед. А именно это и есть настоящий супергерой.»

И ещё одно удивление ждёт зрителя буквально с первых минут. Потому что Will Power - совсем не тот документальный фильм, к которым мы привыкли. Это не телевизионное расследование, не набор архивных хроник и интервью, и не череда «говорящих голов». Граница между документальным и художественным начинает исчезать. Личная память превращается в кинематограф. А кинематограф - в способ заново прочитать собственную судьбу.

Фото: кадр из фильма «Сила воли» (2026)

В фильме звучат голоса врачей и специалистов, которые пытаются объяснить произошедшее языком науки. Но именно здесь Will Power подходит к самой захватывающей территории. Территории, где вопросов оказывается больше, чем ответов. Потому что иногда человек принимает решения, которые оказываются сильнее диагнозов. Иногда человеческая воля раздвигает рамки того, что считается возможным. И совершает то, что с точки зрения существующих медицинских знаний кажется почти необъяснимым.

Нет, фильм не спорит с наукой и не пытается её опровергнуть. Напротив, - он словно напоминает о том, что одно из главных заблуждений современного человека заключается в том, что мы принимаем известное нам сегодня за пределы возможного.

Фото: кадр из фильма «Сила воли» (2026)

А фильм предлагает другую мысль: человек больше своего диагноза и медицинского заключения. И иногда именно принятое им решение - не останавливаться, верить, работать, любить, создавать, и снова и снова выбирать жизнь - становится той силой, которая раздвигает границы не только его собственной судьбы, но и нашего понимания человеческих возможностей.

Есть фильмы, после которых хочется аплодировать. Есть фильмы, после которых хочется плакать. А после Will Power остаётся восхищение Человеком, и его способностью удивлять. Режиссер ставит перед зрителем гораздо больше вопросов, чем даёт готовых ответов.

Фото: кадр из фильма «Сила воли» (2026)

Фильм снимался несколько лет и был завершён ещё до того, как в жизни Алексея произошли огромные перемены, - он встретил свою судьбу, женился, и стал не только счастливым мужем, но и отцом девятилетней дочери своей супруги, оперной дивы Аиды Гарифуллиной. И именно поэтому на финальных титрах появляются кадры уже сегодняшней жизни Алексея. Кадры его счастливого брака. Его новой семьи. Его новой главы. Словно режиссер хочет сказать зрителю: фильм закончился, но история продолжается. Жизнь продолжается. И, возможно, именно в этом заключается самое большое чудо этой картины.

Фото: кадр из фильма «Сила воли» (2026)

И выходя из зала, зритель уносит с собой не только уважение к герою и ощущение хеппи-энда. И даже не надежду в привычном понимании этого слова. Скорее, - благодарность за напоминание о простой истине: мы не выбираем, что с нами происходит. Но мы можем выбрать, кем стать в ответ. И иногда жизнь оказывается гораздо щедрее любого сценариста. Потому что у самых важных историй нет финальных титров. Они просто продолжаются.