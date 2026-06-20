В пятницу, 19 июня, из подмосковных «Снегирей» в зону боевых действий был отправлен очередной, 156-й гуманитарный Конвой КПРФ.
О подробностях этой патриотической акции в эфире Радио «Комсомольская правда» мне рассказал легендарный политик, председатель ЦК Компартии России Геннадий Зюганов.
-…Алло! Геннадий Андреевич, можете говорить? Здравствуйте!
- Привет.
- Это Гамов, помощник Зюганова - на пару минут.
- Саша, у меня как раз сейчас партийный съезд работает.
- Я в курсе. Но - буквально пара вопросов. Ваш очередной гуманитарный конвой по времени почти совпадает с Днем Памяти и Скорби. Чем это объяснить? Специально приурочили отправку к этой дате?
- Да, 22 июня - 85 лет, как грянула Великая Отечественная. Мировая война началась гораздо раньше.
Уже воевали в Азии, в Китае, японцы нагрянули, устроили Нанкинскую резню, уже итальянцы бесчинствовали…
А гитлеровский рейх топтал страны Европы.
И 22 июня 1941-го фашистские полчища обрушились на нашу с тобой любимую Родину.
Мы помним этот трагический день. Поэтому 22-го наша думская делегация поедет в Брест, и там они в 4 утра, когда враг напал на Советский Союз, зажгут свечи, поклонятся всем первым бойцам.
Гитлер ставил задачу за 8 часов захватить Брестскую крепость, а она сражалась 30 дней.
Я читал воспоминания одного гитлеровского генерала, он говорил: после боев в Бресте поняли все, наконец, что попали совсем на другую войну.
Что касается того, как идет война англосаксов против русского мира… Эту бойню запад превратил в сугубо террористическую, убивают и студентов, и школьников, бьют по гражданским объектам.
Поэтому сейчас, как никогда, важна солидарность, дружная мощная работа, храбрость солдат и офицеров на передовой.
А нам все надо сделать для того, чтобы в нужную минуту на фронт приходила реальная помощь.
Поэтому все - до единой - наши организации накануне съезда КПРФ договорились провести вот эту акцию…
И вчера прямо с нашей площадки мы отправили огромный конвой, восемнадцать 20-тонников.
Приехали командиры с передовой, прибыли наши славные десантники, разведчики…
- Ваши коллеги.
- Да, я служил в специальном батальоне разведки группы советских войск в Германии.
В общем, все это прошло очень достойно…
Уже через несколько часов наш гуманитарный конвой будет на месте.
СПРАВКА «КП»
Как сообщили «КП» в пресс-службе КПРФ, 156-я партия помощи предназначена военнослужащим и жителям территорий, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения.
Весь объем полезного груза сформирован в соответствии с заказами и пожеланиями фронта. В этот раз в составе конвоя - спецавтомобили УАЗ, квадрокоптеры, несколько десятков кроссовых мотоциклов для мобильных групп, продовольствие, лекарства, медикаменты, инвентарь, маскировочные сети и другое снаряжение…