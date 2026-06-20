Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла Фото: REUTERS.

Решение польского президента Кароля Навроцкого лишить Зеленского польского ордена Белого Орла предсказуемо вызвало настоящую эпидемию отказов от польских наград среди украинских чиновников. От «золотого офицерского креста» к польскому ордену «За заслуги перед Республикой Польшей» отказался возглавлявший несколько лет Главное управление разведки Кирилл Буданов* – с недавних пор глава офиса Зеленского. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вдруг обнаружил, что «не видит возможности хранить» выданный ему восхищенными поляками Командорский крест со звездой все того же ордена «За заслуги». Увидев такой поступок шефа, поскорее засобирался сдавать и свой Кавалерский крест к вышеупомянутой награде посол Украины в Польше Василий Боднар.

Посол Украины в Польше Василий Боднар Фото: wikimedia.org.

Напомним, что решение Кароля Навроцкого отнять награду у «орденоносного комика из Кривого Рога» (так иронично назвали члена капитула ордена Белого Орла сами поляки в соцсетях) было вызвано недавними шагами Зеленского по «увековечиванию памяти» сотрудничавших с гитлеровцами украинских националистов времен второй мировой. Среди них оказались и палачи поляков из так называемой Украинской повстанческой армии** - те самые, что провели этническую чистку Волыни и Восточной Галиции от «польского элемента» в 1943-1945 годах.

В Польше эту чистку крепко запомнили и окрестили «волынской резней». А президент Кароль Навроцкий, как представитель националистической партии PiS («Право и справедливость»), всегда помнит об «истреблении поляков» времен второй мировой войны – увы, часто забывая советских солдат, которые это самое истребление прекратили в 1944-1945 годах. Вот Навроцкий и выступил с обращением, в котором объяснил: Зеленский, как человек, почитающий недобрую память украинских националистов, недостоин носить орден Белого Орла.

Орден Белого орла - это высшая и старейшая государственная награда Польши. Им награждают выдающихся граждан Польши и глав иностранных государств за исключительные гражданские и военные заслуги перед страной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

И тут оказалось, что сидящим в киевских кабинетах украинским националистам совсем не дороги «шляхетные» польские кресты и звезды. Намного важнее для киевских чиновников другой приоритет – не разгневать того самого криворожского комика, для которого изъятие польского ордена – очень неприятный звонок. Ведь Зеленскому, помимо польского Белого Орла, льстецы из Евросоюза успели дать и чешский орден Белого Льва, и финский орден Белой Розы… Есть сильное подозрение, что, когда в Европе осознают, что натворил этот «шевалье Большого Креста ордена Почетного Легиона» (так польстили Зеленскому во Франции), вслед за польским Белым Орлом в мусорку отправятся и чешский белый лев, и финская белая роза.

Скорее всего, взбешенный Зеленский объявил через своих чиновников войну польским орденам именно потому, что исторический опыт показывает: никакие ордена не спасают похожих на него политиков от наказания. Напомним: кавалерами того самого французского ордена Почетного Легиона были и Николае Чаушеску, и Бенито Муссолини.

Окружение Зеленского – прожженные циники, на исторические ордена им плевать, но на то, чтобы сообразить: «Хозяин в бешенстве от польского афронта!» - у них ума хватило. Вот и бросились Буданов*, Сибига и Боднар выкидывать польские награды. Но поскольку они еще и недоучки, им просто невдомек, как же они вместе со своим шефом обидели поляков, так относясь к их высшим наградам. Орден Белого Орла – высшая награда в Польше, ее были удостоены в свое время Папа римский Иоанн Павел Второй, последний выживший узник Варшавского гетто Марек Эдельман… Орден за заслуги перед Республикой Польша поляки вручили покойной британской королеве Елизавете Второй – в знак особого уважения. И вот сначала бывший польский президент Анджей Дуда сам втоптал главный орден своей страны в грязь, вручив его Зеленскому, а потом еще и соратники Зеленского показали, как они «ценят» главный дипломатический орден Польши, врученный некогда самой королеве.

Стоит отметить: большинство польских СМИ солидаризировались с решением президента Навроцкого отнять орден Белого Орла у Зеленского. Правда, либеральные, поддерживающие Евросоюз издания Gazeta Wyborcza и Gazeta Prawna, признавая моральную правильность решения Навроцкого, жалеют о «катастрофических последствиях», которые такой шаг будет иметь для польско-украинских отношений. Пошлую изнанку таких опасений отразил в своем после в соцсетях польский евродепутат Роберт Бедронь: «Путин сейчас, наверное, открывает шампанское». Как и у многих в Польше, страх перед тем, чтобы вызвать хоть малейшую радость в Москве, перевешивает у этого политика память о сотнях тысяч убитых украинскими националистами поляков.

Польский Интернет-портал Onet.pl сообщает, что намеченный на 25-26 июня визит Зеленского в Гданьск, на спонсируемую Польшей «конференцию по восстановлению Украины» — висит на волоске. Он может не состояться именно из-за ссоры вокруг решения польского президента забрать у Зеленского орден Белого Орла. Несколько дней тому назад Зеленский уже выразил своё фи Польше, предпочтя для вылета в очередной визит не варшавский, а кишиневский аэропорт.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов

**Террористическая организация, запрещена в России

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