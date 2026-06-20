Немецкий премиум-десант на Россию: раскрыты пять новинок

Немецкие премиум новинки для РФ. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Несколько ведущих немецких люксовых брендов одновременно анонсировали новинки, которые будут предлагаться и на российском рынке, сообщает Autonews. В общей сложности речь идет о пяти моделях — концептах, обновлениях и премьерах.

Баварский концерн BMW продемонстрировал концептуальный электрокар M Concept Neue Klasse, который является предвестником будущей электрической версии M3. По предварительным данным, серийный вариант получит два электромотора суммарной отдачей в 1000 лошадиных сил.

Подразделение Mercedes-AMG, в свою очередь, представило обновленные «заряженные» версии кроссоверов GLE 63 и GLS 63. Помимо внешних доработок, инженеры пересмотрели настройки восьмицилиндрового двигателя и добавили систему Active Ride Control, которая, как отмечается, существенно уменьшает крены кузова при прохождении поворотов.

Компания Audi показала универсал повышенной проходимости A6 Allroad следующего поколения. Среди его ключевых особенностей — пневматическая подвеска, полностью управляемое шасси и гибридная силовая установка.

Завершает пятерку новинок Porsche с электрическим спорткаром Taycan 2027 модельного года. Главная изюминка машины — функция имитации переключения механической коробки передач, которая создаёт ощущение работы с традиционной трансмиссией.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.