«Мы не можем быть Иванами, родства не помнящими»: Олеся Железняк высказалась о патриотическом воспитании детей

Актриса Олеся Железняк рассказала, как она воспитывала своих детей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Между 9 мая и 22 июня – Днем Победы и Днем памяти и скорби - проходит немало патриотических мероприятий для детей. В школах, театрах, музеях – повсюду. Но первые, неформальные уроки патриотизма начинаются в семье, с родительского воспитания. Актриса Олеся Железняк рассказала, как она воспитывала своих детей. Их у неё четверо.

- То, что наши предки, наши деды и прадеды проливали кровь, об этом нельзя забывать. Надо славить подвиги предков, наша многострадальная земля полита их кровью, - говорила Олеся Железняк на открытии выставки православных икон, написанных на бронелистах участников Специальной военной операции. Выставка проходила в театре «Ленком», где служит актриса. - Я счастлива, что родилась и живу в России.

Олеся Железняк и Спартак Сумченко с сыновьями. 2015 год. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Мы попросили Олесю поподробнее рассказать, как она воспитывает своих детей.

- Дети, особенно маленькие, путают понятия, события истории - война с Францией (с Наполеоном), война с Германией (Гитлером)... Всё путается у них в голове. И возникают вопросы – что и зачем мы празднуем (в День Победы), почему мы скорбим? Ведь эти события были давно. И сами дети, и их родители, и даже их дедушки и бабушки родились после войны. Они её не пережили. Мало осталось ветеранов Великой Отечественной. Когда я училась, ветераны приходили в школы, сейчас уже нет. И фильмы о войне выходят совершенно другие, не такие, как в советское время, когда военное кино делали режиссеры и актеры, которые прошли войну. Леонид Гайдай, Станислав Ростоцкий, Пётр Тодоровский, Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Зиновий Гердт, Владимир Басов, Иннокентий Смоктуновкий и многие-многие другие. Не понаслышке, а на личном опыте знали, что такое война. Это было плоть от плоти. Они воевали, стреляли, в них стреляли, на их глазах погибали товарищи… Поэтому старые фильмы о войне, даже те, которые не прозвучали, не вошли в золотой фонд, были, как говорят, проходными, такие достоверные, искреннее и настоящее. Сейчас по прошествии стольких лет этого нет. И уж тем более детям многое непонятно. Они задуют вопросы.

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда ребенок спрашивает, почему мы празднуем День Победы, нельзя его одергивать, мол, как ты можешь такое говорить… До ребенка такое одергивание не доходит. Ему надо объяснять конкретно. Я говорю: если тебе кто-то скажет, зачем эта Победа, зачем её праздновать, зачем напоминать… Ты должен знать, что человек, которые так говорит, – враг. Мы не можем быть Иванами, родства не помнящими.

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