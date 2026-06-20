Директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Мария Владимировна, здравствуйте! Это - Гамов из «КП». Да вот - беспокоюсь чего-то за жизнь европолитиков. Если так пойдет дальше - дело может просто дойти до… мордобоя. Надо ли спасать еврофизиономии - как Вы считаете? Или - пускай спорят?

Вот - такие подробности…

«Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и латвийский коллега Андрис Кулбергс заочно поспорили. Причина перепалки политиков ЕС — Россия. А точнее, возможность поддерживать диалог с Москвой». Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Орпо решил не критиковать позицию главы Евросовета Антониу Кошты по переговорам с Россией. Он оспорил слова Кулбергса о ненужности дипломатических каналов с Россией.

Напомним, Антониу Кошта высказал свою точку зрения о том, что Европе пора бы наладить отношения с Москвой. Эти слова вызвали гнев у европолитиков. Из-за сложившейся ситуации Коште пришлось оправдываться и извиняться за свои слова о России.

- Повторю вопрос ещё раз, - поделилась со мной директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова: - Зачем тогда ЕСовцы держат в Москве десятки послов и сотни дипломатов, если до сих пор не определились, нужны ли им дипломатические каналы с Москвой?

- Да! Резонно! Спасибо, Мария Владимировна. Будем же надеяться, что когда-нибудь эта простая истина до них все же дойдет…

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