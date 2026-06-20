Получены результаты нового обследования Лерчек: что происходит вокруг дела блогерши и подтвердилась ли онкология

Луси Сквиччиарини рассказал сомневающимся, что Валерия Чекалина прошла семь курсов хиомиотерапии Фото: социальные сети.

Несколько дней назад появились сообщения, что прокуратура проведет новую экспертизу состояния здоровья блогерши Валерии «Лерчек» Чекалиной. Это попросили сделать москвичи, которые стали сомневаться в диагнозе, глядя на ее бодрые фотографии и видео в соцсетях. Якобы не может женщина с онкологическим заболеванием, которая начала курсы химиотерапии, иметь цветущий вид, посещать публичные мероприятия, отплясывать на свадьбе друзей и ходить в спортзал. В соцсетях подписчиков стали интересовать доказательства болезни, некоторые усомнились, что можно возобновлять тренировки с нагрузкой на позвоночник после химиотерапии.

Подписчики стали требовать от Валерии и ее супруга опубликовать документы, чтобы развеять все домыслы. В связи с этим адвокат Валерии Чекалиной заявил, что 17 июня были получены результаты очередного обследования.

- Сейчас активно обсуждают сообщения о том, что прокуратура планирует проверить подлинность ее медицинских документов. Мы получили результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден, - сообщил журналистам адвокат Константин Третьяков.

Людей смутил цветущий вид и образ жизни женщины, страдающей онкологией Фото: социальные сети.

Защита Валерии Чекалиной спокойно относится к тому, что прокуратура решила провести новую экспертизу для подтверждения диагноза – рака желудка IV стадии, из-за которого в марте этого года было приостановлено уголовное дело в отношении блогера. Ранее заявлялось, что Чекалина стала фигуранткой дела о незаконном переводе более 251,5 млн рублей от продаж фитнес-марафона.

- Рассчитываем, что официальная проверка – лучший способ окончательно закрыть тему, прекратить хайп, домыслы и теории заговора в прессе, - заявил Третьяков.

После появившихся домыслов в соцсетях супруг блогера Луис Сквиччиарини стал при публикации видео с Валерией делать пометки, что это архивные съемки.

- Моя Лера, живи! Это видео тебе как напоминание, что скоро ты будешь танцевать и растворяться в моих объятиях так же, как раньше, - писал под видео Луси Сквиччиарини, где вместе с Валерией они танцуют.

После появившихся домыслов в соцсетях супруг блогера Луис Сквиччиарини стал при публикации видео с Валерией делать пометки, что это архивные съемки. Фото: социальные сети.

Также супруг вновь показал Леру без парика и написал, что она отекла из-за упавшего белка и гормонов. В качестве доказательств опубликовал снимок с опухшей ногой и уточнил, что супруге нужно делать капельницы для поднятия белка, чтобы этого избегать. И напомнил, что ей сделали уже седьмую химию.

В ближайшее время в суде будет рассмотрено заявление от представителей прокуратуры, которые просят возобновить судебный процесс, если здоровье Валерии Чекалиной уже это позволяет. В судебном порядке может быть получено право на новую медэкспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кристина Асмус публично обратилась к чужому мужу: скрывать больше нет смысла

Звезда «Физрука» Владимир Сычев помирился с женой после скандала с изменой