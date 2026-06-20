Манипуляторы: как молодых ребят втягивают в преступные схемы и почему жертвами оказываются студенты

Молодых людей вербуют по определенной схеме Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Лето - горячая пора не только для курортов, но и для мошенников. Пока студенты сдают сессии и начинают искать подработку, киберпреступники активизируют свои «вербовочные» сети. За внешне безобидными объявлениями о работе, обещающими легкие деньги, часто скрываются схемы, которые могут сломать жизнь.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

По информации Следкома РФ, телефонные аферисты не разбирают пол и возраст, но у каждой возрастной группы есть свое «слабое место». Пожилые люди все еще доверчивы: жизненный опыт научил их верить на слово даже незнакомцу, которого они не видят в лицо.

У молодежи - своя уязвимость, ведь вся жизнь у них прошла в условиях интернет-общения.

- Это поколение чаще всего попадается на удочку предложений о работе, которые внешне выглядят абсолютно законно и безобидно, - поясняют в Следственном комитете. - Стремление к финансовой независимости и желание быстро заработать играют с молодыми людьми злую шутку.

ОТ КРУТОЙ РАБОТЫ ДО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Как правило, молодых людей вербуют по определенной схеме. Все начинается с сообщения в мессенджере или соцсетях: «Работа для активных, оплата каждый день, оформление не нужно». Дальше аферисты предлагают выполнять простые поручения: принять деньги на карту, перевести на другой счет или оставить в тайнике. В этот момент молодой человек, сам того не осознавая, становится дроппером - участником цепочки по обналичиванию похищенных средств.

Аферисты - отличные психологи. Они не просто предлагают деньги, они выстраивают доверительные отношения. А если жертва сомневается, ее начинают пугать и делать все, чтобы человек оказался в ловушке. В итоге он не может выйти из игры, потому что боится ответственности. А на деле - чем дольше он участвует, тем серьезнее будет наказание.

Следователи призывают молодежь включать критическое мышление и помнить простые правила:

- Не верьте обещаниям легких денег. Если работа не требует усилий, но сулит большие суммы - это явно повод задуматься.

- Не соглашайтесь на сомнительные схемы. Перевод денег и другие манипуляции - это уже уголовно наказуемые действия.

- Проверяйте работодателя. Настоящие компании не нанимают людей через мессенджеры без собеседования и договора.

- Отвечайте за свои действия. Даже если вас обманули, закон не освобождает вас от ответственности.