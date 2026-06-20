Ситуация вокруг «нефтяного» пролива накаляется: почему пока рано говорить об открытии Ормузского пролива и мире между США и Ираном

По поводу Ормузского пролива с субботнего утра следуют противоречивые заявления. Фото: REUTERS.

По поводу Ормузского пролива с субботнего утра следуют противоречивые заявления: с одной стороны, центральный штаб командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран вновь закрывает пролив. С другой стороны, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что США «не видят признаков того, что иранцы, как раньше, блокируют Ормузский пролив». То же заявило и американское региональное военное командование CENTCOM. В то же время сохраняется неясность вокруг переговоров в Швейцарии, призванных ввести в действие меморандум о мире между США и Ираном. Вэнс утверждает, что готов в любое время вылететь в Женеву, где недавно появлялись на несколько часов всемирно известные переговорщики Трампа – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Но для приезда американского вице-президента на переговоры требуется присутствие в Швейцарии иранской делегации, а она все никак не прибудет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: REUTERS.

Тем не менее факты не позволяют твердо надеяться на прочный мир. Запланированные на пятницу переговоры в Швейцарии так и не начались. Фактом является и продолжение ударов Израиля по Ливану. А ведь прекращение войны в этой арабской стране было одним из важнейших условий, под которыми Иран соглашался открыть Ормузский пролив. Значит, Иран может в любую минуту выйти из мирной «сделки» господина Трампа.

Израильская армия продолжает оккупировать кусок территории на юге Ливана рядом с древним городом Набатие. Израильтяне утверждают, что убили десятки бойцов ливанского шиитского движения «Хезболла». Но оно тем не менее не сдаётся и наносит ответные удары: Израиль признал, что в пятницу дроны «Хезболлы» уничтожали израильский танк со всем экипажем из четырех бойцов.

«Израильская армия показала, что не может сама справиться с военными силами движения «Хезболла», - признал в интервью KP.RU израильский политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. – Справиться с ливанцами из этого движения могла бы сирийская армия, в прежние годы державшая под контролем почти весь Ливан. Но Израиль пока не знает, как убедить сирийского лидера Аш-Шараа взяться за эту задачу. Взамен он наверняка потребует возвращение Сирии тех территорий, которые израильская армия недавно взяла под контроль».

Израильский политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В свете этого заявления становится ясно, почему Израиль не боролся с исламистами из сирийской оппозиции, когда они воевали рядом с израильской границей против светского правительства Башара Асада в 2011-2018 годах. По некоторым данным, Израиль тогда даже оказывал исламским фанатикам из суннитской сирийской оппозиции медицинскую помощь. И теперь понятно, зачем: Израиль планировал натравить их на «Хезболлу» - своего врага и тогдашнего союзника президента Асада.

Последние заявления свидетельствуют о том, что Иран намерен настаивать на прекращении израильской оккупации Ливана и не намерен предавать своего союзника в Ливане – единоверцев-шиитов из «Хезболлы».

Так, например, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США должны надавить на Израиль и заставить его сдержать свои войска. «Если обязательства, взятые США в этом отношении не будут исполнены… общее мирное соглашение окажется под угрозой», - цитирует Багаи иранское агентство Fars.

В ответ американские лоббисты Израиля наверняка применят свой аргумент: по соглашению, Иран должен надавить на «Хезболлу», чтобы она сдержала свои удары по израильтянам.

Вывод из этого простой: говорить о продолжительном открытии Ормузского пролива и прекращении ударов по Ирану пока рано.

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