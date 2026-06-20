Один из 19: редчайший Nissan с карбоновым кузовом и 710 л.с. уйдет с молотка

На торги в Японии выставлен уникальный экземпляр Nissan GT-R50. Фото: carscoops.com

На торги в Японии выставлен уникальный экземпляр Nissan GT-R50 — один из 19 автомобилей этой модели, когда-либо построенных совместными усилиями японского бренда и ателье Italdesign, сообщает Carscoops.

Изначально, когда прототип только представили, мало кто верил, что он доберется до конвейера. Однако проект все же запустили в микролимитированное производство, приурочив его к 50-летию как самого GT-R, так и итальянского дизайнерского ателье. Планировалось выпустить 50 штук, но планы пришлось скорректировать: из-за пандемийных перебоев в цепочках поставок и цены, достигавшей примерно миллиона долларов (что эквивалентно 73 млн рублей), спрос оказался ниже ожидаемого. Серийный выпуск свернули досрочно, выпустив всего 19 машин.

Для сравнения, стандартный R35 GT-R Nismo предлагал характеристики суперкара менее чем за четверть этой суммы, а базовый GT-R стоил около 115 000 долларов (порядка 8,4 млн рублей).

От обычного Nismo GT-R50 унаследовал шасси, кузовную основу и силовой агрегат, но по сути это полностью переосмысленный автомобиль. Профиль стал ниже, пропорции пересмотрены, почти все внешние панели — новые. Отдельного внимания заслуживает отделка открытым синим карбоном.

Технические доработки не менее внушительны. 3,8-литровый V6 с двумя турбинами форсировали до 710 лошадиных сил — использовали турбокомпрессоры от гоночной версии GT3, более производительный интеркулер и модернизированную коробку передач. Дополняют картину усиленные узлы трансмиссии, эксклюзивная подвеска Bilstein и 21-дюймовые колесные диски из карбонового волокна.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.