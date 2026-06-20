Honda Prelude получила лимитированное перевоплощение: все детали

Honda выпустила лимитированную Prelude . Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автопроизводитель Honda представил лимитированную версию гибридного купе Prelude 2027 модельного года, которая выделяется прежде всего внешним декором и интерьером, тогда как техническая начинка осталась без изменений, сообщает Carscoops.

Новинка призвана вновь подогреть интерес местных покупателей к этой модели. Основное отличие — насыщенный красный оттенок кузова Premium Crystal Garnet Metallic, который ранее для Prelude не предлагался, и соответствующий бордовый дизайн салона. Стоимость специальной серии начинается от 2,9 миллиона рублей.

Первые продажи Prelude стартовали в Японии еще в сентябре 2025 года. Тогда дебютировала версия ON Limited Edition с цветом Moonlit Pearl, черными акцентами на крыше, зеркалах и колёсах. Теперь, менее чем через год, марка решила сделать еще более яркое предложение.

Кузовное исполнение включает решетку радиатора в тон кузову, красные вставки в бамперах (вместо штатных синих), фирменные 19-дюймовые диски с покрытием Machined Black Clear и красные тормозные механизмы Brembo.

Интерьер тоже не остался без внимания: передние кресла, центральная консоль и панель приборов получили бордовую отделку, а остальные поверхности выполнены из чёрной кожи с контрастной красной прострочкой. Логотип Prelude на пассажирской стороне вышит не белым, а красным цветом.

Что касается «начинки», то она полностью идентична стандартной модели: 2,0-литровый бензиновый атмосферник, пара электромоторов, суммарная отдача — 200 л.с., привод — передний. Эмуляция переключения передач реализована через систему Honda S+Shift, которая меняет характер тяги и звуковое сопровождение для большей вовлеченности водителя.

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