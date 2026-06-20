Джорджа Мелони посоветовала Дональду Трампу почаще следить за собственным рейтингом

Начатый вчера "обмен любезностями" в соцсетях между премьер-министром Италии Джорджией Мелони и президентом США Дональдом Трампом продолжился и сегодня. Фото: REUTERS.

Начатый вчера "обмен любезностями" в соцсетях между премьер-министром Италии Джорджией Мелони и президентом США Дональдом Трампом продолжился и сегодня.

Глава Белого Дома решил расставить все точки над "И", конкретизировав накопленные к ещё недавно "лучшему партнеру в Европе" претензии. Как это и было понятно с самого начала, причина вчерашних оскорблений в адрес итальянки заключалась в отказе Рима от помощи в американским военным в конфликте с Ираном. А якобы выпрошенное Мелони чуть ли ни на коленях фото с президентом США было просто предлогом для ссоры.

В довесок Трамп припомнил есовцам ежегодно выделяемые миллиарды долларов на обеспечение безопасности союзников по блоку НАТО. При этом он подчеркнул, что Мелони не сможет вновь подружиться с США для повышения собственных рейтингов.

-Теперь, после того как Соединенные Штаты нанесли военное поражение Ирану, она хочет снова стать другом, чтобы поднять свои рейтинги. Нет, спасибо!, - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Фото: социальные сети

Ответ не заставил себя долго ждать. Премьер-министр Италии дала отповедь коллеге прямо в комментариях под его публикацией. Она подчеркнула, что якобы позитивное влияние дружбы с Трампом на популярность - вопрос спорный и посоветовала главе Белого Дома почаще следить за своим собственным рейтингом.

- Что касается моей популярности, то дружба с Вами ей явно не помогла, да и не зависит она от этого. Моя популярность зависит от моей способности отстаивать национальные интересы Италии, и именно этим я всегда и занималась. Именно так я поступила и в отношении американских военных баз в Италии, - заявила она.- В любом случае, моя популярность не имеет к вам никакого отношения. Предлагаю вам сосредоточиться на своей.

Похоже, что идти на попятную оба политика не намерены, что уже стало отражаться на отношениях двух стран, судя по всему, начинающих входить в "холодную" фазу. Так, помимо отмены визита главы итальянского МИДа Антонио Таяни в США, сегодня было заявлено, что ни один из представителей итальянского правительства не будет участвовать в посвященных Дню независимости США праздничных мероприятиях.