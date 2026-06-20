Очередной шаг к доступности: что будет с рынком машин после снижения ставки

Эксперты рассказали, что будет с авторынком после снижения ключевой ставки. chorche de prigo/ Shutterstock.com / Fotodom.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Это уже девятое понижение подряд с июня прошлого года и четвертое в 2026 году. О том, как это отразится на автомобильном рынке, «Российской газете» рассказали представители отрасли и эксперты.

Ольга Бойко, директор департамента финансовых услуг компании «Рольф», назвала это решение позитивным сигналом, который создает условия для постепенного роста доступности кредитов и восстановления покупательской активности. По ее мнению, снижение ставки особенно важно для сегментов подержанных автомобилей, а также машин параллельного и альтернативного импорта — в отличие от официальных брендов, которые часто поддерживаются льготными программами производителей, эти категории сильнее зависят от рыночных условий кредитования. В то же время эксперт подчеркнула, что текущий уровень ставок все еще высок, и говорить о резком всплеске спроса пока рано — можно ожидать лишь формирования устойчивого положительного тренда.

Николай Алексеев, директор по работе с инвесторами ГК «Интерлизинг», в свою очередь, отметил, что очередное снижение ставки не окажет немедленного влияния на стоимость лизинга. Ключевым фактором, по его словам, остаются ожидания бизнеса относительно перспектив экономического роста. Он напомнил, что средний чек автомобиля в лизинг сейчас составляет 3,5 млн рублей, тогда как в 2024 году этот показатель был на уровне 4,2 млн. Эксперт пояснил, что дальнейшее удешевление заемных средств для конечного потребителя будет происходить с отложенным эффектом — в первую очередь оно скажется на ставках по автокредитам для физлиц. Однако сейчас спрос сдерживается не только ставкой, но и ценниками на машины, а также доходами населения. Для корпоративных клиентов влияние будет более заметным: именно бизнес, по данным Алексеева, сейчас активнее всего наращивает привлечение кредитов. Полноценное восстановление рынка лизинга, по его оценке, возможно не только при снижении ключевой ставки ниже 12%, но и при укреплении уверенности предпринимателей в экономическом росте и снижении инфляционных ожиданий.

Независимый эксперт Алексей Тузов добавил, что кредитные ставки на уровне 20% годовых все еще воспринимаются как высокие и отпугивают массового покупателя. Чтобы число автокредитов начало расти, ставки должны опуститься ниже этой планки — тогда ежемесячный платеж становится посильным для семейного бюджета, и покупка переходит из разряда мечты в разряд планируемой. Ставки в диапазоне 8–12%, по его словам, могут вызвать настоящий бум, сравнимый с докризисными временами, когда выгоднее купить новую машину, чем вкладываться в ремонт старой. Поэтому текущее снижение Тузов назвал лишь позитивным первым шагом, а для прорыва на авторынке необходимо продолжение тренда и достижение комфортного уровня в 12–15%.

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