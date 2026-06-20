Экспертный анализ: что произошло на российском рынке гибридов в мае

«Автостат»: Voyah Free оказался самым популярным гибридом в России в мае / Фото сайт фоттон

Аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК», сообщило о значительном росте популярности подключаемых гибридных автомобилей (PHEV) в России. В мае 2026 года было продано 4989 таких машин — это ровно вдвое больше (+103%), чем за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля сегмента за год увеличилась почти вдвое: с 2,7% до 4,5%.

Лидером среди брендов стал китайский Voyah: его гибриды выбрали 1628 покупателей, что обеспечило бренду почти треть (32,6%) всех месячных продаж в этом классе. На втором месте расположилась Geely с показателем 923 реализованных автомобилей. Третью строчку занял российский Evolute (437 шт.). Далее следуют китайские GAC с 395 проданными экземплярами и Lixiang — 314 машин, который ранее возглавлял этот сегмент, но теперь замкнул пятерку.

В модельном зачете безусловным лидером стал кроссовер Voyah Free — в мае его приобрели 1274 россиянина. Вместе с ним в пятёрку лучших вошли исключительно паркетники: Geely EX5 EM-i (746 шт.), Evolute i-Space (437 шт.), GAC S7 (385 шт.) и Exlantix ET (293 шт.).

За первые пять месяцев 2026 года совокупный объем продаж новых PHEV в стране достиг 24,6 тысячи единиц, что более чем в два раза (+125%) превышает результат января–мая прошлого года.

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