Владимир Путин: Благодарю вас за великодушие и верность профессии, за мужество, щедрость и доброту

Владимир Путин поздравил медперсонал с Днём медицинского работника Фото: REUTERS.

В воскресенье, 21 июня, в России отмечается День медицинского работника.

- Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения, - с таких слов начал свое видеообращение к медикам Владимир Путин - материал этот появился на официальном сайте Kremlin.ru ровно в полночь. - Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподаёт в медицинских вузах и колледжах.

Владимир Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА, ОБРАЩАЯСЬ К РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- Все вы объединены высокой целью – служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями – кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.

- Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне Специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях, спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров.

- Милосердие, высокий профессионализм показывают и врачи, младший медицинский персонал, фельдшеры, которые трудятся на наших исторических территориях, заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей.

- Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всём пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины, будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием.

- С участием учёных, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых, передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных, технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний, для сохранения активной, полноценной жизни человека.

- При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных и в медицину шли молодые одарённые люди, мечтающие реализовать своё призвание и талант.

- Уверен, что опытные наставники передадут им не только знания, но и важнейшие ценности, которыми всегда славилось отечественное здравоохранение: уважение к человеку, верность врачебному долгу, милосердие и ответственность.

* * *

Президент также заметил:

- Труд медицинского работника имеет огромное государственное, общенациональное значение.

Владимир Владимирович от всей души еще раз поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником, поблагодарил за великодушие и верность профессии, за мужество, щедрость и доброту.

- Желаю всем вам здоровья, благополучия, новых достижений, - такими словами глава государства закончил свое праздничное видеообращение. -

С Днём медицинского работника!