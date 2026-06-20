Владимир Путин: Благодарю вас за великодушие и верность профессии, за мужество, щедрость и доброту

Фото: REUTERS.
В воскресенье, 21 июня, в России отмечается День медицинского работника.
- Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения, - с таких слов начал свое видеообращение к медикам Владимир Путин - материал этот появился на официальном сайте Kremlin.ru ровно в полночь. - Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподаёт в медицинских вузах и колледжах.
- Все вы объединены высокой целью – служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями – кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.
- Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне Специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях, спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров.
- Милосердие, высокий профессионализм показывают и врачи, младший медицинский персонал, фельдшеры, которые трудятся на наших исторических территориях, заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей.
- Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всём пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины, будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием.
- С участием учёных, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых, передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных, технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний, для сохранения активной, полноценной жизни человека.
- При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных и в медицину шли молодые одарённые люди, мечтающие реализовать своё призвание и талант.
- Уверен, что опытные наставники передадут им не только знания, но и важнейшие ценности, которыми всегда славилось отечественное здравоохранение: уважение к человеку, верность врачебному долгу, милосердие и ответственность.
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Президент также заметил:
- Труд медицинского работника имеет огромное государственное, общенациональное значение.
Владимир Владимирович от всей души еще раз поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником, поблагодарил за великодушие и верность профессии, за мужество, щедрость и доброту.
- Желаю всем вам здоровья, благополучия, новых достижений, - такими словами глава государства закончил свое праздничное видеообращение. -
С Днём медицинского работника!