Герой спецоперации «Z» Чингиз Янгизов вскрыл оборону противника

Фото: Александр Река/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать надо не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Сам погибай, а товарища выручай».

Быстро сориентировался в бою

Старший лейтенант Валентин ГОЛОВЧЕНКО

«Командир мотострелкового подразделения старший лейтенант Валентин Головченко выполнял боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов противника, уничтожению живой силы и техники ВСУ на важном тактическом направлении.

Во время выполнения боевой задачи по выдавливанию националистов с занимаемых позиций, Головченко, действуя на наиболее опасном направлении, грамотно руководил подчиненными, беспрерывно координировал действия и огонь штурмовой группы. Он распределил огонь штурмовиков по целям, которые плотным стрелковым огнем и гранатами подавили огневые точки противника.

В ходе боя Головченко быстро сориентировался в обстановке, организовал медицинскую помощь и эвакуацию двух военнослужащих, получивших ранения.

Благодаря решительности и грамотному руководству офицера поставленная боевая задача была успешно выполнена. Штурмовики продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на новом рубеже, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении».

ВСКРЫЛ ОБОРОНУ ПРОТИВНИКА

Младший сержант Чингиз ЯНГИЗОВ

«Младший сержант Чингиз Янгизов в составе расчета выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки, обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе воздушного поиска Янгизов обнаружил тщательно замаскированную минометную позицию и опорный пункт противника.

Определив координаты, Чингиз произвел расчеты для поражения цели, оперативно передал данные на пункт управления артиллерией, после чего лично корректировал огонь артиллерии.

Благодаря профессиональным действиям младшего сержанта Чингиза Янгизова вскрыты и в ходе российского артиллерийского удара уничтожены артиллерийская огневая позиция с расчетом и фортификационное сооружение ВСУ».