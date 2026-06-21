«Аперитив» к спектаклю «Опера нищих» с Максимом Матвеевым и Александрой Урсуляк был прекрасным

Эта пьеса Брехта перевернула представление о театре и покорила весь мир Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Это был легкий, освежающий театральный «аперитив» – сюрприз от «шеф-повара» - худрука Пушкинского театра Евгения Писарева, который решил погрузить публику в исторический контекст. И закрепить основное блюдо – спектакль «Опера нищих» по пьесе Бертольта Брехта «Трехгрошовая опера». Премьера назначена на 17, 18 и 19 сентября.

Максим Матвеев, Александра Урсуляк, Елизавета Кононова, Александр Матросов, Анастасия Лебедева познакомили нас с историей создания «Трёхгрошовой оперы» и постановки этой пьесы в Камерном театре Александра Таирова. Конечно, исполнили музыкальные номера. Артисты поют замечательно.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- История создания «Трёхгрошовой оперы» – это история театральной революции, которая началась в Берлине, а затем охватила весь мир,- говорит режиссер Евгений Писарев. - Мне показалось важным перед грядущей премьерой погрузиться в исторический контекст, чтобы понять, как Брехту и Вайлю удалось создать пьесу, которая спустя почти сто лет остаётся остросовременной и по форме, и по содержанию. Мы расскажем, как этот материал впервые попал в Советский союз, в Камерный театр.

То есть то, что читают на лекциях по истории театра, зрителям рассказали сценическим языком. Занятно.

История создания «Трёхгрошовой оперы» – это история театральной революции, которая началась в Берлине, а затем охватила весь мир Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Берлин, 1928 год. Молодой театральный антрепренер, мечтающий открыть свой театр, обращается к Бертольту Брехту с просьбой написать для него пьесу. Брехт сочиняет пьесу под рабочим названием «Сброд», где главные действующие лица – нищие, воры и шлюхи. Где будут любовные арии проституток и бандитов-головорезов, где хоралы поют лондонские нищие. Музыкой займется Курт Вайль. И это будут не песни, это будут зонги - выход из реальности театра в реальности жизни. Вайль и Брехт поставили условие (совершенно в театральных традициях): в новой постановке будут играть их жены.

Как показала дальнейшая история, пьеса Брехта перевернет представления о театре, покорит весь мир, и откроет Брехта советской публике.

Спектакль Камерного театра «Опера нищих» стал первой в Советском Союзе постановка пьесы «Трёхгрошовая опера».

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Посодействовал видный революционер, нарком просвещения Анатолий Луначарский. Брехт лично передал текст и нотную партитуру «Трехгрошовой оперы» Александру Таирову. Но за право «первой ночи» боролись сразу два московских театра – Камерный и Театр сатиры. Сатировцы тоже сумели добыть пьесу Брехта и сделать перевод. В этой битве театральных титанов победил Александр Таиров. Премьера «Оперы нищих» состоялась в его театре 21 января 1930 года.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Эту историю и показали зрителям на закрытии сезона в Театре Пушкина. Было здорово! Если такой аперитив, каким должно быть основное блюдо?! Команда сильная, плюс в спектакле будет задействован большой оркестр. Максим Матвеев, которого давно не видели на московской сцене, - в роли Макхита, по кличке Мэкки-Нож. Александра Урсуляк - Дженни-Малина — проститутка, верная подруга Мэкки-Ножа. Александр Матросов - Джонатан Пичем — предводитель лондонских нищих. Аппетит у публики разгорелся. Но дождемся сентября.