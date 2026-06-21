В США дали понять, что прекрасно понимают цену Зеленскому Фото: REUTERS.

После скандала с лишением Зеленского высшей награды Польши, когда все клевреты «украинского просроченного» узурпатора-комедианта и вся бандеровская общественность встали на его защиту, вплоть до бывших президентов Незалежной, вернувших польские награды, прокляли поляков, наградив их оскорблениями и матерными ругательствами, украинцам пора переключаться на американцев. Британская The Guardian опубликовала отрывки из книги о втором сроке Трампа, написанной репортерами The New York Times. И в ней нашлось место и нынешнему украинскому «просрочке». В частности, свое мнение о нем выразил один из ключевых членов команды Дональда Трампа, его министр финансов Скотт Бессент.

- Имел я дело с этим мелким ублюдком. Скользкий. Для европейцев он словно ребенок с отклонениями. А ведет себя, как мистер Бин под крэком, — приводит газета слова министра финансов США. И тут все прекрасно в этом отзыве – и одновременный отсыл к прошлому комика Зеленского с намеком на потребление им наркотиков, и даже слова про «мелкого ублюдка», как следует правильно понимать, это не только про рост.

Зеленского сравнили с комическим персонажем мистером Бином, но только под наркотиками. Фото: кадр из сериала «Мистер Бин» (1990-1995)

Бессент действительно встречался с «просроченным». Он даже приезжал в Киев специально, чтобы утрясти с Зеленским все нюансы сделки по редкоземельным металлам и прочим полезным ископаемым в период подготовки к ее подписанию. Как признался Бессент, они спорили не меньше 45 минут, пока взбешенный министр не воскликнул: «Что, черт возьми, вы тут делаете!» - и не вышел, хлопнув дверью.

Репортеры сообщают, что в какой-то момент Трамп попросил Ушу Вэнс, супругу Джей Ди Вэнса и выпускницу Йельской школы права, посмотреть украинские правки к соглашению. Она, как пишут авторы, назвала документ «ужасным» и взялась за правки.

После этих переговоров с Зеленским, как пишет The Guardian, Бессент настойчиво рекомендовал Трампу не принимать Зеленского в Овальном кабинете, пока тот не подпишет соглашение по недрам. Тем не менее встреча состоялась 28 февраля 2025 года и закончилась публичным скандалом: Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за отсутствие благодарности за американскую помощь и за то, что он пришёл не в костюме. Хотя перед рандеву тогдашний советник по национальной безопасности американского президента Майк Уолтц пытался донести до украинской стороны, что Зеленскому лучше прийти в костюме, его усилия не имели успеха.

Бессент настойчиво рекомендовал Трампу не принимать Зеленского в Овальном кабинете, пока тот не подпишет соглашение по недрам Фото: REUTERS.

Бессент после провала тех переговоров заявил агентству Bloomberg, что Зеленский забил «один из величайших дипломатических голов в свои ворота». Кроме того, он признался, что был шокирован поведением Зеленского в Овальном кабинете и его отношением к президенту, вице-президенту и американскому народу.

Во всей этой истории наиболее примечателен тот факт, что все прекрасно понимают цену украинскому «просрочке». В обычной жизни все эти люди вряд ли пустили бы Зеленского на порог своего дома, даже на своем рояле не дали бы ему поиграть, чтобы потом не дезинфицировать инструмент. Его просто терпят, потому что он выполняет полезную для них функцию. И только до тех пор, пока он исполняет, а функция, как они считают, полезна. Как только одно из двух условий этого равенства прекращается, «просрочку» моментально спишут в хлам и сбросят со всех счетов. Ему надо молить Бога, чтобы остаться в живых, поскольку он слишком много знает, в том числе, и про коррупционеров на Западе. А до тех пор ему будут улыбаться, позволять попрошайничать, загоняя Украину в долговую пропасть (уже не яму), и даже обмениваться рукопожатиями, правда, тщательно отмывая после этого свои руки с мылом. По сути, ничего нового, ведь это же американский президент в свое время сказал: «Да, Сомоса (никарагуанский диктатор), конечно же, сукин сын, но это наш сукин сын».

А теперь другой их сукин сын. Скользкий мелкий ублюдок (в другом варианте перевода - засранец) под наркотой. Исчерпывающе.

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