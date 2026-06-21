Что стоит за словами главы Минобороны Украины об "острове Крым": каким будет следующий шаг Киева

Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Фото: Yakov Oskanov/Shutterstock/Fotodom

В ночь на 21 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по Крыму и Кубани. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один пострадал. Всего, по данным крымского руководства, на Керченском полуострове жертвами стали четыре человека. Ранены почти три десятка. Возник пожар на одной из нефтебаз. Движение по Крымскому мосту перекрывали. Была объявлена ракетная опасность. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 239 украинских беспилотников в небе над девятью регионами России и двумя морями.

А накануне глава Минобороны Украины Федоров угрожал превратить Крымский полуостров в остров.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Константином Кныриком, руководителем информагентства News Front. Сайт kp.ru приводит самое интересное из беседы.

ОТДЕЛЯТЬ МУХИ ОТ КОТЛЕТ

- Федоров заявил — но Федоров как-то криво все сделал?

- Надо с холодной головой анализировать все их заявления и разделять практическую часть и пиар-составляющую. К пиар-составляющей кто-то относится с иронией. Мол, они уже «пили кофе» в Ялте на набережной. Сейчас они активно включили конкретно по крымской ситуации тот же набор инструментов. Накануне мне звонили и спрашивали: а что будет 21-го числа?

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров угрожал превратить Крымский полуостров в остров. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

- А что будет 21-го числа?

- По версии украинских пропагандистов, 21-го числа должен быть невероятный массовый удар по Крыму, с попыткой высадки десанта. Ну вот ночью был большой налет дронов. Следующим шагом они, наверное, опять будут вслух мечтать «пить кофе» в Ялте.

- Можно выйти из моря, выпить кофе и вернуться обратно.

- Да, была история с «мужиком в семейных трусах с берданкой», который «не дал выйти из моря». В общем, нужно разделять пропагандистскую составляющую и реальность. На фоне их реальных ударов, террористических атак также и количество информационно-психологических атак резко увеличилось. В этой части к тому, что они делают, надо относиться серьезно. Но не нужно пытаться найти какие-то комфортные объяснения для себя, которые мы долго находили.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

- Это какие же?

- Например, в истории с НАБУ, антикоррупционной историей, с какими-то условностями, которые происходят внутри украинской политики. Эти условности внутри украинской политики (Усик поздоровался с Трампом, Залужный сфотографировался в классическом костюме) - говорят о том, что эта система управления Украиной, даже при смене каких-то личностей, не будет видоизменяться.

Набитые валютой сумки нашли НАБУ в ходе операции в сфере энергетики. Фото: тг-канал НАБУ

- Вообще никак?

- Ну вот удалось на фоне первого антикоррупционного скандала европейцам, британским спецслужбам усилить свои позиции по линии Минобороны Украины. Потому что новый министр Федоров, очевидно, пришел выполнять их задачи. Он в меньшей степени подчиняется Зеленскому и меньше вовлекается в какие-то коррупционные истории Зеленского. Ну и что, нам от этого лучше стало?

НЕ ПОЛЕЗНЫЙ ИДИОТ

- Понятно, что враг серьезный.

- Он серьезный, и это не Украина. Это вполне себе четкая система, которая против нас воюет.

- Мы часто слышим: враг – не Украина, враг – Запад. Но мы официально с Западом не воюем.

- Ну, мы и с Украиной официально не воюем, осуществляем СВО.

- А почему мы не говорим, что воюем с верхушкой Украины? Им дали 90 миллиардов, и они вкладывают, сбрасывают всё, как в покере, наотмашь. Мы противостоим вот этим менеджерам, которые свою работу, идеологически, и по остальной части, делают неплохо.

- Неплохо. Но насчет наличия у них хоть самостоятельности во вкладывании средств...Система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток других…

- Но представляется, что очень многое завязано на нем — и кажется, что с появлением другого человека связи начнут трещать А у нас Зеленского долго считали полезным идиотом.

- Нет, абсолютно не полезный идиот. Любой другой на его месте, может, будет обладать меньшими актерскими способностями, но при этом делать станет ровно то же самое. Потому что это предполагает по функционалу украинский проект. Может быть хуже? Может. Практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего.

ИМИТАЦИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

- Хуже для них или для нас?

- Хуже с точки зрения общей ситуации - и для них, и для нас. В этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И скамейка запасных, тех, кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.

- Когда после каждой атаки Зеленский говорит: давайте садиться, подписывать мирный договор - это просто уловка?

- Нет, это абсолютная имитация мирных инициатив, ничего общего не имеющих с реальностью.

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