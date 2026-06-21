Полина Диброва рассказала о состоянии бывшего мужа Дмитрия Диброва после падения в клубе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Буквально вчера 66-летний Дмитрий Дибров развлекался на вечеринке в одном из московских клубов. В Сеть попало видео, как ведущий отплясывал рядом с диджейским пультом, но потом, видимо, что-то пошло не так. Сегодня стало известно, что на вечеринке Дибров неудачно упал с лестницы, разбил голову и оказался в больнице.

Мы связались с бывшей женой Дмитрия Полиной. Бизнесвумен узнала о произошедшем из новостей и тут же позвонила Дмитрию.

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«К сожалению, я не знаю точных диагнозов, которые поставили Диме, но точно знаю, что сейчас он в Боткинской больнице, и за ним наблюдают профессионалы. Тревожусь ужасно», — сообщила KP.RU Полина Диброва.

Сама Полина в то время находилась в долгом перелете вместе со своим женским сообществом Dibrova Club.

Дибровы были в браке 16 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что Дибровы развелись в сентябре прошлого года после 16 лет брака. У Дмитрия и Полины трое общих сыновей, которых они воспитывают вместе. После расставания бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения.

Известно, что 36-летняя Полина ушла от звёздного ведущего к 51-летнему бизнесмену Роману Товстику. У Дмитрия Диброва тоже появилась возлюбленная, нутрициолог Екатерина Гусева. Однако, это не мешает ему регулярно посещать увеселительные заведения. На прошлой неделе Дибров был замечен в компании четырех близняшек в ночном клубе. Вчера Дмитрий вновь отжигал…

«Дима всегда таким был. Куролесил по полной. Во время брака Полина его немного сдерживала. А сейчас он взялся за старое», — рассказали нам в окружении Диброва.