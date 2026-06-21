Диброву, упавшему с лестницы, диагностировали сотрясение головного мозга

Дмитрий Дибров потерял равновесие и упал с лестницы в одном из московских клубов. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Сегодня ночью Дмитрий Диброва отжигал на полную катушку в одном из московских клубов. Среди звездных гостей в заведении также присутствовала Ирина Хакамада. В какой-то момент Дибров потерял равновесие и упал с лестницы. В итоге 66-летнего тусовщика увезли с вечеринки на скорой.

KP.RU связался с бывшей женой Дмитрия Полиной, которая уже позвонила Дмитрию.

«К сожалению, я не знаю точных диагнозов, которые поставили Диме, но точно знаю, что сейчас он в Боткинской больнице, и за ним наблюдают профессионалы. Тревожусь ужасно», — рассказала KP.RU Полина.

Нынешняя возлюбленная ведущего Екатерина Гусева отказалась как-либо комментировать состояние Диброва Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А вот нынешняя возлюбленная ведущего Екатерина Гусева отказалась как-либо комментировать состояние Диброва. Говорят, что обошлось переломов, но сотрясение мозга Дмитрий все же получил. Также у него ссадины на лбу и носу. Ведущему придется провести в больнице под наблюдением врачей, как минимум несколько дней.

Пока не совсем понятно, каким образом Дибров упал с лестницы. По одной информации, он потерял сознание, а по другой — не рассчитал с алкоголем…

«Дима всегда таким был. Куролесил по полной. Во время брака Полина его немного сдерживала. А сейчас он взялся за старое», — рассказали нам в окружении Диброва.

Похоже, ведущий взялся за старое во всех смыслах. По слухам, в ночном клубе ловелас склеил двух подруг и хотел увезти их к себе домой. Но на выходе случился инцидент с лестницей.

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