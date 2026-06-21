Лауреатами «Золотой маски» стали спектакли Никиты Михалкова и Владимира Машкова

Спектакли-лауреаты в номинации «Большая форма» - «Перед рассветом» (Театр «Мастерской 12» Никиты Михалкова, Москва, режиссер Никита Михалков), «В списках не значился» (Московский театр Олега Табакова, режиссер Владимир Машков). Фото: Олег УКЛАДОВ, Иван МАКЕЕВ.

Омск в этом году - культурная столица России. Поэтому там и проходила заключительная и самая волнительная часть фестиваля, а именно - церемония награждения главной Национальной Театральной премией.

В этом году «Золотая маска» работает по новым правилам. Уже нет частных номинаций, как было раньше, – за лучшую мужскую/женскую роль и т.д. Не награждают отдельно художников и режиссеров. Зато теперь все создатели спектакля-лауреата, которых может быть не более 5 в каждой номинации, автоматически становятся победителями и обладателями «Золотой маски».

Из неожиданного: в номинации «Классический балет», в чем мы всегда были впереди планеты всей, в этот раз жюри не присудило премию ни одному спектаклю.

В оперной номинации, как и положено по новым правилам, пять лауреатов: «Аида» (Мариинский театр, Санкт-Петербург), «Любить на войне» (Красноярский театр оперы и балета им. Хворостовского), «Семён Котко» (Большой театр России, Москва), «Сказки Гофмана» (Самарский театр оперы и балета), «Соловей» (Новосибирский музыкальный театр). В номинации «Современный балет» два лауреата – спектакль «Преступление и наказание» (Театр Бориса Эйфмана, Санкт-Петербург) и «Грозовой перевал» (Севастопольский театр оперы и балета).

Лауреатами в номинация «Оперетта/мюзикл» стали два спектакля: «22 июня…» (Омский театр юных зрителей) и «Бой с тенью» (Красноярский музыкальный театр). Среди кукольников - три лауреата: «Зойкина квартира» (Екатеринбургский театр кукол), «Конёк-горбунок» (Рязанский театр кукол), «Тьма Египетская» (Башкирский государственный театр кукол).

Среди драматических спектаклей Малой формы лауреатами стали: «Обломов» (Александринский театр Санкт-Петербург), «Кукольный дом» (Магаданский музыкальный и драматический театр), «Курьер» (Центр драматургии и режиссуры, Москва, режиссер Владимир Панков), «Я не убивала своего мужа» (Театра Наций, Москва, режиссер дин Итэн) и «Позывной тишина» (Московского театра Олега Табакова, режиссер Севастьян Смышников). Спектакли-лауреаты в номинации «Большая форма» - «В списках не значился» (Московский театр Олега Табакова, режиссер Владимир Машков), «Солнце Ландау» (Театра им. Вахтангова, Москва, режиссер Анатолий Шульев), «Перед рассветом» (Театр «Мастерской 12» Никиты Михалкова, Москва, режиссер Никита Михалков) и «Гора» (Уфимский татарский театр «Нур»).

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