От фальшивых путевок до агентств-однодневок: 7 уловок мошенников, которые оставят вас без денег и без отпуска

Пока мы мечтаем о море и солнце, мошенники придумывают все новые способы оставить нас и без отпуска, и без денег. Фото: Elnur/Shutterstock/Fotodom

Пока мы мечтаем о море и солнце, мошенники придумывают все новые способы оставить нас и без отпуска, и без денег. Вместе с Аллой Храпуновой, куратором платформы НФ «Мошеловка.рф» объясняем, как не стать жертвой обмана.

Способ №1. Сайт-клон известного туроператора

Вы гуглите «Анекс тур горячая линия» или «Пегас официальный сайт», переходите по самой верхней ссылке (не глядя на пометку «реклама» или «промо», хотя и ею «левые» сайты помечают не всегда) и попадаете на страницу, которая как две капли воды похожа на настоящую. Только телефон или ссылка там ведут к «липовому» менеджеру, который предлагает суперскидку. Вы переводите деньги за тур, а вместо билетов - тишина.

Как уберечься:

Самое главное - научиться проверять сайты. Мошенники часто регистрируют домены, похожие на оригинал: заменяют буквы в адресе сайта или меняют доменную зону: ставят net или online вместо ru.

Откройте официальную группу туроператора в соцсетях - тот же Яндекс помечает их подлинность синей галочкой права. Ссылки на подлинный сайт есть в описании этих групп.

- Нужно вручную перенабрать адрес сайта по буквам. Мошенники часто подменяют символы: например, ставят русскую «А» или «С» вместо латинских, визуально вы этого не заметите, - объясняет Алла Храпунова. - Самый безопасный способ бронирования - это официальные цифровые платформы: «Яндекс Путешествия», «Островок» и подобные сервисы. Там система защиты работает по принципу трехсторонней сделки, и риск обмана минимален. Не переводите деньги на карту частному лицу - настоящий туроператор никогда этого не предложит.

Научитесь проверять сайты - это спасет вас от махинаций мошенников. Фото: JLco Julia Amaral/Shutterstock/Fotodom

Способ №2. Сайт-обманка с дешевыми билетами

Вы ищете в интернете дешевые авиабилеты или отель. Переходите на сайт-агрегатор, который выглядит как обычный поисковик туров. Там красивый дизайн, флажки и цены на 30-40% ниже, чем в других местах. Это - липовая витрина. Когда вы вводите данные паспорта и номер банковской карты, то с карты пропадает вся сумма за тур (которого вы не получите), а через некоторое время мошенник попытается снять с этой карты все, что на ней есть.

Как уберечься:

Многие поддельные сайты нацелены не только на получение оплаты, но и на сбор банковских и паспортных данных.

- Перед вводом любых данных важно убедиться в достоверности ресурса, перепроверить акцию на других сайтах и внимательно проверить адрес страницы, - говорит Алла Храпунова.

Способ №3. Лотерея с выигрышем тура (круиза, проживания в гостинице)

На почту или в соцсети приходит письмо: «Поздравляем! Вы выиграли!» Обосновать могут чем угодно: от розыгрыша, который якобы проводит отель или туроператор, до «ваш мобильный оператор выбрал вас».

Чтобы получить приз, мошенники просят оплатить налог на доход, полученный в виде выигрыша , курортный сбор или «бронь люкса», сумма 5-15 тысяч руб. После перевода денег «организатор» пропадает.

Как уберечься:

Помните: вы не можете выиграть в том, в чем не участвовали.

- Любые акции проверяйте только на главной странице официального сайта компании. Если там нет упоминания о распродаже или розыгрыше, перед вами обман, - комментирует куратор платформы НФ «Мошеловка.рф». - Если вам на почту пришло письмо с выигрышем круиза или суперскидкой от отеля, первым делом посмотрите на адрес отправителя. Чаще всего мошенники даже не утруждают себя его маскировкой, там будет бессмысленный набор символов, никак не связанный с названием отеля. Нельзя переходить по ссылкам из таких писем - так легко попасть на фишинговый сайт, ворующий данные банковских карт. С помощью такой ссылки мошенники также могут установить на ваш телефон вредоносную программу.

Помните: вы не можете выиграть в том, в чем не участвовали. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Способ № 4. Фейковое бронирование жилья

На «Авито», «Юле» или в телеграм-каналах с объявлениями вы находите идеальную квартиру у моря. Собственник говорит, что спрос бешеный, и просит предоплату за сутки-двое, а лучше сразу за неделю. На самом деле фото украдены с реальных сайтов отелей или других ресурсов. После перевода «хозяин» пропадает, объявление удаляется.

Как уберечься:

Общайтесь с продавцом только в официальном чате платформы и не переводите деньги ему напрямую.

- На популярных площадках вроде Avito сейчас работает трехсторонняя сделка: владелец жилья не получит деньги, пока вы не заселитесь и услуга не будет оказана. Это главная гарантия безопасности, - поясняет Алла Храпунова. - Сервис сам предупредит, если арендодатель попытается увести вас в сторонний мессенджер. Просьба внести аванс за сутки - это стандартная практика, сама по себе она не говорит о мошенничестве. И если вы видите, что у арендодателя десятки реальных положительных отзывов за несколько лет, можно в виде исключения пойти на прямой контакт, но в таком случае вы должны понимать, что полностью принимаете риски на себя.

Способ №5. Двойная продажа тура

Эта схема бьет по нервам уже в аэропорту или в гостинице. На стойке регистрации выясняется, что билеты на вас не выпущены, а бронь в отеле аннулирована. Оказывается, псевдоагент продал один и тот же тур двум клиентам, а затем исчез.

Как уберечься:

В этом случае проверкой через номер бронирования и звонком в отель, увы, себя не обезопасить.

- Аферисты давно научились присылать реальные номера брони - только оформленные на других людей. Единственный способ не потерять деньги - быть внимательным на этапе выбора тура и его оплаты, а не после, - предупреждает эксперт.

Аферисты давно научились присылать реальные номера брони - только оформленные на других людей. Фото: Ladanifer/Shutterstock/Fotodom

Способ №6. Звонок от «туроператора»: доплата за курсовую разницу

За день до вылета раздается звонок: «Ваш тур будет аннулирован, так как изменился валютный курс. Внесите доплату 15 тыс. руб. на карту, или вылет отменяется». Злоумышленники используют утекшие базы данных туристов.

Как уберечься:

Положите трубку и сами перезвоните в агентство по номеру, указанному в договоре или на официальном сайте, а не по тому, с которого вам только что звонили.

Способ №7. «Агентство-однодневка» в соцсетях

В мессенджере вам попадается аккаунт «турагента-частника», который предлагает эксклюзивные цены. Его профиль усыпан фото счастливых туристов и благодарными отзывами. Главная ловушка - супер-срочное предложение: «Остался последний номер по цене в два раза дешевле рынка, бронь сгорит через час».

Как уберечься:

Пользоваться такими каналами можно только в одном случае - если вы лично знаете продавца и пользовались его услугами раньше.

- Телеграм-каналы и соцсети, где предлагают билеты и туры с сумасшедшими скидками - это сейчас, пожалуй, самый массовый канал обмана. Там создают видимость бурной активности, подделывают переписку, чтобы втереться в доверие. Но скидки 50% от реальной цены - это почти всегда ловушка, - предупреждает наша собеседница. - Ни одна авиакомпания или крупный туроператор сейчас таких скидок не дает.

СТОП-СИГНАЛЫ, СПАСАЮЩИЕ ОТПУСК

1. Проверяйте адреса сайтов туроператоров через их официальные каналы в соцсетях. VK и Яндекс помечают официальные каналы синей галочкой.

2. Сверяйте адрес сайта посимвольно.

Мошенники подменяют буквы (русская «С» вместо латинской «C» и т.п.). При малейшем сомнении ищите официальный адрес через проверенную платформу или офлайн-источник.

3. Любую акцию перепроверяйте на официальном сайте.

Увидели суперскидку в рекламе или в соцсетях - зайдите на сайт компании и убедитесь, что предложение действительно существует.

4. Не переводите деньги на счет физического лица

Туроператоры, отели и авиакомпании не принимают оплату на личные карты сотрудников. Такое требование - признак обмана, прекращайте общение.

5. Не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений.

Игнорируйте рассылки от неизвестных отправителей, даже если выглядит заманчиво - велик риск попасть на фишинговый сайт или установить вредносное ПО.

6. Используйте защищенные платформы-посредники

Яндекс.Путешествия, Островок, Avito (внутренний контур) и другие «замораживают» оплату и переводят ее продавцу только после получения вами услуги. Общайтесь с продавцом только на самой платформе, не переходите в сторонние мессенджеры.

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