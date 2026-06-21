В преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в Центральном парке «Патриот» Минобороны России прошло уникальное патриотическое мероприятие по сухой гребле на тренажерах Фото: Минобороны РФ.

В преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны (21 июня отмечается День памяти и скорби), в Центральном парке «Патриот» Минобороны России прошло уникальное патриотическое мероприятие по сухой гребле на тренажерах.

Его участники отдали дань героическому подвигу советского народа в 1941 году.

Фото: Минобороны РФ.

О необычном мероприятии рассказал один из организаторов - гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина: «Шесть команд, каждая из которых сегодня в финальном этапе сделает «заплыв» в 22 километра (в честь 22.06). До сегодняшнего дня команды из 10 регионов уже прошли расстояние порядка 1500 километров. Сегодня участниками нашего рекорда стали четыре команды из исторических территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, команда РЭЦ и сборная «Сделано в России» состоящая из руководителей федеральных органов исполнительной власти, Администрации президента, Думы и Совета Федерации».

Общее количество участников финального этапа превысило 40 человек.

Фото: Минобороны РФ.

«Такие мероприятия дают повод и напоминания, что победа была за нами, победили мы, наши предки, и никто ее у нас не отнимет как бы не переписывали историю, а также имеет хороший след в военно-патриотическом воспитании для подрастающего поколения», - заявил в обращении к спортсменам замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

Замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров Фото: Минобороны РФ.

По итогам заезда Федерация гребного спорта России зафиксировала рекорд России по протяженности дистанции: спортсмены команд из более чем десяти регионов России, включая четыре исторические территории, преодолели символическую дистанцию в 1610 километров — расстояние от Москвы до Берлина».

Хороший намек для западных элит.

Фото: Минобороны РФ.

«Для любого спорта очень важна память, также есть память в гребном спорте, в академической гребле где есть свои чемпионы-ветераны Великой Отечественной войны. Для нас это очень важно», - пояснил президент Федерации гребного спорта России, амбассадор национального бренда «Сделано в России» Алексей Свирин.

Фото: Минобороны РФ.

Организаторами мероприятия также выступил Российский спортивный фонд и Фонд производителей органической продукции.

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