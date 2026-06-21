Вячеслав Никонов: Отец прошел всю Великую Отечественную, был капитаном СМЕРШа

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов стал гостем радио "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов в студии радио «Комсомольская правда» вспоминал первые дни Великой Отечественной с журналистами Любовью Моисеевой и Александром Гамовым.

Гамов:

- 22 июня исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Эта война прошила огнем и болью буквально каждую советскую, российскую семью. Не стали исключением и наши семьи.

Моисеева:

- Именно 22 июня 1941 года мой отец, Моисеев Михаил Иванович, был призван в Красную армию. Эта запись есть у него в трудовой книжке. Так и написано: «Мобилизован в РККА» в связи с началом войны.

Он защищал Москву, дошел до Кенигсберга. У него медаль «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», орден «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги».

Вячеслав Никонов в студии радио «Комсомольская правда» вспоминал первые дни Великой Отечественной с журналистами Любовью Моисеевой и Александром Гамовым. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гамов:

- У меня воевал дед Алешка. А мама, Тамара Николаевна, в девичестве Школьная, пережила фашистскую оккупацию на Украине маленькой девочкой. Вспоминала, как ее, трехлетнюю, прижимала к себе ее мама и молилась, а вокруг свистели пули. Как голодала, ходила к немцам и просила «Пан, гиб айне брот».

Никонов:

- День памяти и скорби действительно для каждой семьи очень важен.

Мой отец, Алексей Дмитриевич Никонов, тоже начинал войну 22 июня, был аспирантом Московского государственного университета, истфака.

- Мы видели вас в пилотке и с портретом отца в составе «Бессмертного полка».

- Отец тоже прошел всю войну, заканчивал ее капитаном СМЕРШа 48-й армии 2-го Украинского фронта в Праге. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», орденами Боевого Красного Знамени двух степеней, Отечественной войны…

Моисеева:

- Вячеслав Алексеевич, перед вами «История государства Российского», которую вы начали писать.

Гамов:

- Уже написал.

Моисеева:

- Здесь у нас два тома, а всего шесть. Что, в истории есть еще белые пятна?

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Никонов:

- История пишется всегда. Каждое поколение пишет свою историю. У меня не «История государства Российская», она была у Карамзина. А - «История российская», как называется моя книжка, это я позаимствовал у Татищева.

Я хочу написать действительно историю нашей страны так, как я ее вижу, как, наверное, видит и мое поколение.

Шесть томов уже написано, два тома вышли.

В отличие от Карамзина или Ключевского, я начал с конца. Им не удалось закончить, довести свои истории до современности, я начал с современности и двигаюсь назад.

Шесть томов написано, я думаю, будет написано еще несколько томов, чтобы дойти до истоков нашей страны, которые на самом деле тоже у нас еще недостаточно исследованы.

Что касается белых пятен в истории, вы знаете, открываются документы каждый день, постоянно.

Сознание порой даже не в состоянии осмыслить весь этот объем информации. И какой-то период, во всяком случае для историка, может наступить, может не наступить. У меня наступил, когда ты хочешь обобщать. Ты хочешь обобщать то, что ты знаешь, что ты прочитал, то, что другие написали, и ты прочитал. Историю вообще объять невозможно. Она бесконечна. И причем, чем больше ты знаешь, чем больше ты пишешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь.

Потому что даже, работая чисто с документами, все равно ты оказываешься в плену неведения, потому что подавляющее большинство исторических событий не оставило никаких документальных следов.

Вы что, думаете, переписка Сталина и Молотова отвечает на все вопросы? Нет, конечно. Они каждый день встречались по нескольку раз и обсуждали все между собой. И самые главные решения принимались именно тогда.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Моисеева:

- А ведь, кроме того, еще масса документов, которые не раскрыты, они засекречены.

Никонов:

- Есть засекреченные документы, но все равно даже они не ответят на все вопросы.

Моисеева:

- Тут назрел такой вопрос, который звучит, как ни странно, в стихотворении Лермонтова. Все чаще и чаще вспоминаются строки: «Что ж мы, на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки?» Жестче надо, наверное, здесь.

(Здесь ведущие уже перешли к вопросу, касающемуся Специальной военной операции.)

Никонов:

- Вы знаете, я эти темы не обсуждаю по одной причине. Потому что всей полнотой информации в отношении того, что происходит сейчас в мире, на линии боевого соприкосновения, в наших Вооруженных силах, в вооруженных силах других стран, я не обладаю.

Решение об этом принимает у нас Верховный Главнокомандующий и руководство Генерального штаба Российской Федерации. Поэтому я не могу обсуждать эти темы, не обладая той полнотой информации, которой обладают они.

Гамов:

- Как всегда, хороший вопрос - хороший ответ. Наверное, завершающий вопрос… И последняя фраза будет молотовская из ваших уст. Я, кстати, заметил, одно время вы, по крайней мере, в интервью «Комсомолке», говорили – «Наше дело правое, победа будет за нами». А серединочку вы упускали. Я правильно заметил, нет? А теперь вы серединочку тоже употребляете.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Никонов:

- Поначалу я действительно использовал сокращенную фразу и говорил: когда мы возьмем Курахово, тогда я буду говорить полностью. Как только Курахово взяли, я стал употреблять полностью фразу. Двигаемся вперед, безусловно…

Гамов:

- И все же, «не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские «Орешники»?»

Никонов:

- Каждый день рвем всем, чем можно.

Моисеева:

- Тут суть в том, что в любом случае победа будет за нами.

Гамов:

- Враг будет разбит, потому что дело наше правое. Спасибо огромное, Вячеслав Алексеевич.

Никонов:

- Спасибо вам.

Гамов:

- Мы благодарны вам за то, что вы пришли, и за ваши книги, и за ваш оптимизм.

Никонов:

- Спасибо. А сегодня помолимся за тех, кто погиб в Великой Отечественной, и вспомним тех, кто защитил нас.

Гамов:

- Это правда.

Моисеева:

- И за тех, кто сейчас стоит на нашей защите, помолимся.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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Дорогие друзья! Большое интервью Любови Моисеевой и Александра Гамова с Вячеславом Никоновым, посвященное 85-й годовщине начала Великой Отечественной, читайте в понедельник, 22 июня, в ежедневной «Комсомольской правде» (столичный выпуск) и на сайте kp.ru.

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