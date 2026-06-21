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Политика21 июня 2026 14:11

Вячеслав Никонов: Отец прошел всю Великую Отечественную, был капитаном СМЕРШа

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам стал гостем радио "Комсомольская правда"
Авторы (2):
Александр ГАМОВ
Любовь МОИСЕЕВА
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов стал гостем радио "Комсомольская правда"

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов стал гостем радио "Комсомольская правда"

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов в студии радио «Комсомольская правда» вспоминал первые дни Великой Отечественной с журналистами Любовью Моисеевой и Александром Гамовым.

Гамов:

- 22 июня исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Эта война прошила огнем и болью буквально каждую советскую, российскую семью. Не стали исключением и наши семьи.

Моисеева:

- Именно 22 июня 1941 года мой отец, Моисеев Михаил Иванович, был призван в Красную армию. Эта запись есть у него в трудовой книжке. Так и написано: «Мобилизован в РККА» в связи с началом войны.

Он защищал Москву, дошел до Кенигсберга. У него медаль «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», орден «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги».

Вячеслав Никонов в студии радио «Комсомольская правда» вспоминал первые дни Великой Отечественной с журналистами Любовью Моисеевой и Александром Гамовым.

Вячеслав Никонов в студии радио «Комсомольская правда» вспоминал первые дни Великой Отечественной с журналистами Любовью Моисеевой и Александром Гамовым.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гамов:

- У меня воевал дед Алешка. А мама, Тамара Николаевна, в девичестве Школьная, пережила фашистскую оккупацию на Украине маленькой девочкой. Вспоминала, как ее, трехлетнюю, прижимала к себе ее мама и молилась, а вокруг свистели пули. Как голодала, ходила к немцам и просила «Пан, гиб айне брот».

Никонов:

- День памяти и скорби действительно для каждой семьи очень важен.

Мой отец, Алексей Дмитриевич Никонов, тоже начинал войну 22 июня, был аспирантом Московского государственного университета, истфака.

- Мы видели вас в пилотке и с портретом отца в составе «Бессмертного полка».

- Отец тоже прошел всю войну, заканчивал ее капитаном СМЕРШа 48-й армии 2-го Украинского фронта в Праге. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», орденами Боевого Красного Знамени двух степеней, Отечественной войны…

Моисеева:

- Вячеслав Алексеевич, перед вами «История государства Российского», которую вы начали писать.

Гамов:

- Уже написал.

Моисеева:

- Здесь у нас два тома, а всего шесть. Что, в истории есть еще белые пятна?

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Никонов:

- История пишется всегда. Каждое поколение пишет свою историю. У меня не «История государства Российская», она была у Карамзина. А - «История российская», как называется моя книжка, это я позаимствовал у Татищева.

Я хочу написать действительно историю нашей страны так, как я ее вижу, как, наверное, видит и мое поколение.

Шесть томов уже написано, два тома вышли.

В отличие от Карамзина или Ключевского, я начал с конца. Им не удалось закончить, довести свои истории до современности, я начал с современности и двигаюсь назад.

Шесть томов написано, я думаю, будет написано еще несколько томов, чтобы дойти до истоков нашей страны, которые на самом деле тоже у нас еще недостаточно исследованы.

Что касается белых пятен в истории, вы знаете, открываются документы каждый день, постоянно.

Сознание порой даже не в состоянии осмыслить весь этот объем информации. И какой-то период, во всяком случае для историка, может наступить, может не наступить. У меня наступил, когда ты хочешь обобщать. Ты хочешь обобщать то, что ты знаешь, что ты прочитал, то, что другие написали, и ты прочитал. Историю вообще объять невозможно. Она бесконечна. И причем, чем больше ты знаешь, чем больше ты пишешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь.

Потому что даже, работая чисто с документами, все равно ты оказываешься в плену неведения, потому что подавляющее большинство исторических событий не оставило никаких документальных следов.

Вы что, думаете, переписка Сталина и Молотова отвечает на все вопросы? Нет, конечно. Они каждый день встречались по нескольку раз и обсуждали все между собой. И самые главные решения принимались именно тогда.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Моисеева:

- А ведь, кроме того, еще масса документов, которые не раскрыты, они засекречены.

Никонов:

- Есть засекреченные документы, но все равно даже они не ответят на все вопросы.

Моисеева:

- Тут назрел такой вопрос, который звучит, как ни странно, в стихотворении Лермонтова. Все чаще и чаще вспоминаются строки: «Что ж мы, на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки?» Жестче надо, наверное, здесь.

(Здесь ведущие уже перешли к вопросу, касающемуся Специальной военной операции.)

Никонов:

- Вы знаете, я эти темы не обсуждаю по одной причине. Потому что всей полнотой информации в отношении того, что происходит сейчас в мире, на линии боевого соприкосновения, в наших Вооруженных силах, в вооруженных силах других стран, я не обладаю.

Решение об этом принимает у нас Верховный Главнокомандующий и руководство Генерального штаба Российской Федерации. Поэтому я не могу обсуждать эти темы, не обладая той полнотой информации, которой обладают они.

Гамов:

- Как всегда, хороший вопрос - хороший ответ. Наверное, завершающий вопрос… И последняя фраза будет молотовская из ваших уст. Я, кстати, заметил, одно время вы, по крайней мере, в интервью «Комсомолке», говорили – «Наше дело правое, победа будет за нами». А серединочку вы упускали. Я правильно заметил, нет? А теперь вы серединочку тоже употребляете.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Никонов:

- Поначалу я действительно использовал сокращенную фразу и говорил: когда мы возьмем Курахово, тогда я буду говорить полностью. Как только Курахово взяли, я стал употреблять полностью фразу. Двигаемся вперед, безусловно…

Гамов:

- И все же, «не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские «Орешники»?»

Никонов:

- Каждый день рвем всем, чем можно.

Моисеева:

- Тут суть в том, что в любом случае победа будет за нами.

Гамов:

- Враг будет разбит, потому что дело наше правое. Спасибо огромное, Вячеслав Алексеевич.

Никонов:

- Спасибо вам.

Гамов:

- Мы благодарны вам за то, что вы пришли, и за ваши книги, и за ваш оптимизм.

Никонов:

- Спасибо. А сегодня помолимся за тех, кто погиб в Великой Отечественной, и вспомним тех, кто защитил нас.

Гамов:

- Это правда.

Моисеева:

- И за тех, кто сейчас стоит на нашей защите, помолимся.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

* * *

Дорогие друзья! Большое интервью Любови Моисеевой и Александра Гамова с Вячеславом Никоновым, посвященное 85-й годовщине начала Великой Отечественной, читайте в понедельник, 22 июня, в ежедневной «Комсомольской правде» (столичный выпуск) и на сайте kp.ru.

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