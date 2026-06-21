Неизвестные пьесы Моцарта исполнили для публики: они прозвучали впервые за 250 лет

Ноты были написаны рукой гения мировой музыки- самого Вольфганга Амадея Моцарта. Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сегодня, 21 июня, в Париже, в Овальном зале Национальной библиотеки Франции состоялся необычный концерт. Музыканты Филармонического оркестра Французского радио - флейтистка Матильда Кальдерини и арфист Николя Тюлье - исполнили семь небольших пьес, сочиненных еще 250 лет назад. Оркестранты очень старались и с благоговением взирали на ноты. Ведь они были написаны рукой гения мировой музыки- самого Вольфганга Амадея Моцарта! И впервые эти неизвестные произведения прозвучали для публики только в ХХI веке. А нашлись они случайно - здесь же в стенах библиотеки.

44-страничная нотная тетрадь с записями долго пылилась в архиве как анонимный документ ХVIII века. В минувшем феврале перед уходом на пенсию покопаться в библиотечных фондах решил хранитель музыкальных коллекций Франсуа-Пьер Гуа. Изучая тетрадь, опытнейший специалист вдруг осознал, что почерк, которым сделаны записи, очень напоминает руку молодого Моцарта - скрипичные ключи были округлыми и слегка наклоненными вперед, а басовые нарисованы зеркально от того, как это было принято во Франции. Рукопись подвергли нескольким сложным экспертизам во Франции и в Международном фонде «Моцартеус» в австрийском Зальцбурге, и в итоге авторство великого композитора было подтверждено.

Презентация ранее не опубликованного произведения Моцарта

Сегодня, 21 июня, в Париже, в Овальном зале Национальной библиотеки Франции состоялся необычный концерт. Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Помимо дюжины упражнений по композиции в тетради содержатся пьесы для флейты и арфы. Исследователи выяснили, что 22-летний Моцарт написал их в 1778 году для уроков, которые он, находясь тогда в Париже, давал дочери герцога де Гиня Мари-Луизе-Филиппине. Герцог обожал эти два инструмента и попросил молодого гения написать несколько вещиц, в которых дочка смогла бы выступить в роли арфистки. Кстати, по историческим свидетельствам, де Гинь выплатил Моцарту лишь половину гонорара за обучение, что очень разозлило учителя.

Несмотря на принадлежность к аристократическому сословию и дружбу с королевой Марией-Антуанеттой герцог с дочерью благополучно пережили Великую французскую революцию. Но вот тетрадка с моцартовской рукописью была у них конфискована и в конце-концов осела в Национальной библиотеке.

Президент библиотеки Жиль Пеку сказал, что это открытие является одним из самых важных за десятилетия. Помимо прочего рукопись позволяет задокументировать последнее пребывание Моцарта в Париже.

Исполнение неизвестных доселе произведений композитора заняло 20 минут и получило статус мировой премьеры, поскольку транслировалось в прямом радиоэфире.