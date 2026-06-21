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Политика21 июня 2026 14:33

С террористами никто разговаривать не будет: Почему украинский террор против Крыма не сработает

Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники
Александр КОЦ
Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники

Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники

Фото: REUTERS.

Какие чувства испытывают украинские террористы, направляя дроны на российский полуостров? Злорадство? Радость? Восторг? Ну что, мол, как вам в родной гавани? Не жалеете, что отчалили из Украины? Киеву Крым уже 12 лет как кость в горле. Русские люди единодушно и бескровно решили свою судьбу, наперекор военной хунте. И за это их надо наказать. То водную блокаду устроят, то энергетическую...

А полуостров продолжает жить, развиваться и хорошеть. Невмоготу чубатым на это спокойно смотреть. Особенно, когда у самих земли все меньше и меньше. Нынешняя активизация, безусловно, объяснима с военной точки зрения. С одной стороны, благодаря западным покровителям, у Киева растут производственные мощности и возможности масштабировать налеты на территорию России. С другой, дроны — это единственный украинский боевой актив. Оружие, конечно, грозное. Но это не оружие победы. Для того, чтобы добиться успехов на земле, нужен целый высокотехнологический военно-промышленный комплекс. И люди, конечно. Потому что в конечном итоге все решает пехота.

Какие чувства испытывают украинские террористы, направляя дроны на российский полуостров? Злорадство? Радость? Восторг?

Какие чувства испытывают украинские террористы, направляя дроны на российский полуостров? Злорадство? Радость? Восторг?

Фото: REUTERS.

На фронте сейчас, по сути, идет наше генеральное наступление. Русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе. Судьба Константиновки уже предрешена. Украинские журналисты ноют, что и Дружковка готовится к возвращению в родную гавань. С востока и северо-востока наши подразделения подошли к Славянско-Краматорской агломерации на расстояние минометного выстрела. В Запорожье и на Днепропетровщине мы контролируем прифронтовые дороги на десятки километров вглубь. Ежедневно по всей Украине наносятся удары по энергетической, железнодорожной, портовой инфраструктурам. По незалежному ТВ рассказывают о том, как освобождают территории, но при этом зачем-то объявляют об эвакуации в десятках населенных пунктов и вывозят с Донбасса заводы.

Ранее ВСУ был атакован исторический памятник - Панорама обороны Севастополя

Ранее ВСУ был атакован исторический памятник - Панорама обороны Севастополя

Фото: REUTERS.

Как заставить нас остановиться? Взять в заложники людей и выдвинуть свои требования. Отсюда, кстати, и беспрецедентные налеты на Москву. Для этого — удушение Крыма. Через топливо, энергию, водоснабжение. В Киеве вдруг поверили, что если они сделают жизнь простых крымчан и севастопольцев невыносимой, то они смогут вести переговоры с позиции силы. Но с террористами-шантажистами разговаривать никто не будет. Да и сорвать курортный сезон - не означает сорвать наше наступление, которое идет пусть не спринтерскими темпами, но поступательно и неотвратимо. И для него у нас топлива всегда хватит.

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