Свадьба Сафонова, падение Диброва в ночном клубе, приговор Митрошиной и прощание с Плетневой: главные события шоу-бизнеса

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Минувшая неделя получилась насыщенной на самые разные события. Вратарь сборной России Матвей Сафонов наконец сыграл долгожданную свадьбу с Мариной Кондратюк, блогер Александра Митрошина услышала приговор по громкому делу об «отмывании» денег, а певица SABI неожиданно раскрыла неприятные подробности сотрудничества с Мией Бойкой. Не обошлось и без скандалов в соцсетях: Настасья Самбурская публично вступилась за JONY.
Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов вместе с супругой, блогером Мариной Кондратюк, показали кадры со свадебного торжества, которое состоялось спустя полтора года после официальной регистрации брака. Оказалось, что все это время пара готовила большой праздник для родных и друзей. Для мероприятия выбрали необычный дресс-код: гости были одеты в черное, а сами молодожены появились в белом.
«Хоть и роспись была полтора года назад, нам очень хотелось организовать достойное событие, чтобы оно запомнилось не только нам, но и тем, кто присутствовал на празднике. Было очень круто. Мы счастливы оттого, как все прошло», — поделился футболист.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Неожиданное продолжение получила история дружбы Мии Бойки и исполнительницы SABI. Еще недавно артистки вместе исполняли хит «Базовый минимум», а теперь между ними, судя по всему, пробежала черная кошка. SABI, она же Сабина Мамедова, призналась, что сотрудничество с коллегой оставило у нее неоднозначные впечатления. При этом раскрывать детали конфликта певица отказалась, намекнув, что это может навредить карьере Бойки.
«С ней действительно тяжело работать, мы очень разные люди. Были моменты у нас в личных взаимоотношениях, что мне не нравилось, как она себя вела или как она вела наше сотрудничество с ней, как оно проходило. Мне не нравилось. Некрасиво. Я бы так не делала», — заявила артистка.
При этом SABI подчеркнула, что считает Мию талантливой исполнительницей, но методы работы коллеги назвала неправильными. «Она действительно классно поет, кстати. У нее хороший голос, она классно поет. И то, что она на сцене, — это заслуженно. Но как она ведет эту игру в шоу-бизнесе — это неправильно. Это не по-человечески, так нельзя», — отметила певица.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Еще один конфликт разгорелся уже в соцсетях. Настасья Самбурская резко раскритиковала девушку, которая решила похвастаться якобы личной перепиской с певцом JONY. Пользовательница опубликовала видео с сообщениями от артиста и сопроводила его подписью о том, что получить сообщение от JONY практически невозможно. Однако вместо поддержки получила жесткий ответ от Самбурской.
«Настолько низкая самооценка? Больше ничем за всю жизнь не отличилась? Личные переписки зачем выкладывать?» — возмутилась актриса. После этого Самбурская продолжила публичную отповедь, обвинив девушку в попытке заработать популярность на имени исполнителя. Сам JONY на скандал пока никак не отреагировал.
18 июня завершилось одно из самых обсуждаемых дел среди российских блогеров. Тверской суд Москвы вынес приговор Александре Митрошиной. Блогера признали виновной в легализации денежных средств и назначили три года условно, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Речь идет о более чем 115 миллионах рублей, которые, по версии следствия, были использованы для покупки недвижимости.
До оглашения приговора многие ожидали более сурового решения суда. Сама Митрошина приехала на заседание с вещами, не исключая, что ее могут взять под стражу прямо в зале суда. Однако в итоге блогер покинула суд почти свободным человеком. «Поеду домой отдыхать. Надо разобраться, что делать с браслетом на ноге», — сказала она после заседания.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
На неделе состоялось прощание с актрисой Татьяной Плетневой, известной по сериалам «Кухня», «Интерны», «След», «СашаТаня» и «Склифосовский». Артистка скончалась в возрасте 48 лет после борьбы с раком печени. Проститься с ней пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. После церемонии в ритуальном зале морга ГКБ имени Иноземцева состоялось отпевание в храме, а затем актрису похоронили на Ново-Богородском кладбище.
Родные ранее сообщали, что последние месяцы Плетнева боролась не только с тяжелой болезнью, но и с бюрократическими сложностями, связанными с лечением. Несмотря на то что Татьяна чаще появлялась в эпизодических ролях, зрители хорошо запомнили ее по десяткам популярных проектов. Последние годы актриса продолжала активно сниматься и практически не рассказывала о своем диагнозе.
Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП
Неожиданным поводом для обсуждений в конце недели стал Дмитрий Дибров. Телеведущий потерял равновесие и упал с лестницы во время вечеринки в одном из московских клубов. После инцидента 66-летнего шоумена госпитализировали. По данным KP.RU, у Диброва диагностировали сотрясение головного мозга, а также ссадины на лбу и носу. О состоянии телеведущего рассказала его бывшая супруга Полина Диброва. «К сожалению, я не знаю точных диагнозов, которые поставили Диме, но точно знаю, что сейчас он в Боткинской больнице, и за ним наблюдают профессионалы. Тревожусь ужасно», — сообщила она KP.RU. По предварительной информации, серьезных переломов удалось избежать, однако несколько дней Дмитрию придется провести под наблюдением врачей.
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