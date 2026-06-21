«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 22 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 22 июня:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли почти полтысячи дронов

2. ВСУ атаковали северо-восток Крыма

3. ПВО незалежной пропускает две трети баллистических ракет

4. В Киеве одна нечисть сошлась с другой

5. Незалежная увязла в долгах как в шелках

6. Ненависть к Зеленскому в Польше достигла рекордных показателей

7. Поздравление с Днем отца украинскому лидеру не удалось

8. Эстонцы не видят в ЕС посредников по Украине

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 22 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 215 националистов и четыре орудия полевой артиллерии производства стран НАТО .

Подразделения «Запада» вывели из строя свыше 210 боевиков, танк и американский бронетранспортер М1117.

«Южная» группировка войск нанесла ВСУ такой урон: до 185 человек, четыре бронемашины и 18 автомобилей.

На счету «Центра» - более 280 военнослужащих. Подбиты две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

«Восток» выбил из рядов противника до 500 нацистов. Сожжены три бронемашины и американская САУ «Paladin».

«Днепр» упокоил более 60 боевиков ВСУ. Утилизированы две бронемашины и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 483 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 22 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

ВСУ атаковали Керченский полуостров

ВСУ атаковали Керченский полуостров Фото: REUTERS.

ВСУ могли атаковать северо-восток Крыма дронами с морских судов. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил в интервью News.ru , что беспилотники могли запустить с проходящих кораблей: «По Черному и Азовскому морям многие зерно везут, и другие грузы. Да, наши сбивают дроны над морем. Мы стали гораздо интенсивнее работать по причалам и складам в Одессе, по другим их портам побережья, потому они могут задействовать суда». Утром 21 июня БПЛА атаковали паром на Керченской переправе Два человека пострадали, один не выжил. Произошло возгорание на нефтяном терминале. Всего при атаке ВСУ всего погибло 4 и было ранено 28 человек. Это так они «приближают» свою прогулку по набережной Ялты?

США признали, что большинство ракет не по зубам украинской ПВО

Американские СМИ не разделяют «победный оптимизм», который раздувают в Киеве. The New York Times констатирует: почти 70 процентов российских баллистических ракет прорывают ПВО незалежной. В публикации NYT отмечают: «Согласно проанализированной информации ВВС Украины, в этом году Россия запускала в среднем 74 баллистические ракеты в месяц. Две трети из них прорывали украинскую ПВО. В 2023 году это значение составляло 6, в 2024 году оно выросло до 28, а в 2025 году — до 49 ракет». По мнению экспертов американского издания, именно такие ракеты обеспечивают России то преимущество, которое не дают украинской армии беспилотники. У баллистики сотни килограммов взрывчатки, что намного больше, чем у дронов ВСУ. А скорость ракет затрудняет перехват — и в итоге ущерб намного больше, чем от дронов. Неужели даже в Америке прозрели?

В Киеве коричневые восстали против голубых*

Десятки противников ЛГБТ*-прайда вышли на Майдан в Киеве, чтобы выразить протест против гей-парада* в украинской столице. В мегаполисе пришлось принимать дополнительные меры безопасности. Были перекрыт центр столицы и ряд примыкающих улиц, в частности бульвар Тараса Шевченко. Особенно много полиции отмечалось на улице Богдана Хмельницкого. На митинг в поддержку традиционных ценностей в центре Киева вышли националисты, которые почему-то не на фронте. Битва с нетрадиционалистами, похоже, важнее. Проникновеннее.

Полтора миллиарда — вынь да положь!

По данным Нацбанка Украины, стране до конца 2026-го надо бы выплатить Международному валютному фонду не менее полутора млрд долларов. Не за красивые глаза, а в счет погашения действующих долгов. На сегодня общий долг незалежной перед МВФ превышает 10 млрд. в американской валюте. При том в 2026-м фонд утвердил новую четырехлетнюю программу финподдержки Украины боле чем на 8,1 млрд. баксов. Круговорот зелени в природе...

Поляки ненавидит Зеленского

Более половины поляков считают, что Владимир Зеленский негативно относится к их стране Фото: REUTERS.

По данным опроса United Surveys, более половины поляков считают, что Владимир Зеленский негативно относится к их стране. Согласно исследованию, 58.3% респондентов считают, что лидер соседней страны плохо думает о поляках. 30.1% граждан придерживаются противоположной точки зрения. Отвечая на вопрос о том, как Владимир Зеленский относится к их республике, 33.7% сочли, что скорее негативно, 24.6% заявили, что категорически негативно. Кароль Навроцкий, президент страны, подтвердил это отношение - и лишил Зеленского высшей награды республики, ордена Белого орла. Причина - присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. То, что украинский лидер отправил свою награду в Варшаву по почте, лишь подчеркивает его истинное отношение к соседям и их орденам. Как шакала не корми, он все равно в степь смотрит.

Зеленского раскритиковали за поздравления с Днем отца

Пользователи соцсети X не оценили обращение Владимира Зеленского с поздравление украинских мужчин по случаю Дня отца. @NewsContext360 написал: «Насильственная мобилизация отцов приводит к тому, что сын дерется с офицером ТЦК из-за того, что отца забирают на фронт. Бусификацию нужно прекратить!». Ему вторит @gingerbadger87: «Вы, жулик, отцов вырываете из семей и отправляете их на бессмысленную гибель!». А вот на что указал @IgwebuikeReal: «Что насчет тех детей, чьих пап вы забрали в свою армию? Что им вы скажете, Зеленский?». Да ничего он им говорить не будет. Разве что «марш-марш левой!».

Горячие эстонские парни не хотят переговоров

Эстонский премьер Кристен Михал порадовал сограждан. Он сказал, что урегулирование украинского конфликта должно проходить между Москвой и Киевом без участия ЕС. Так из заявил: «Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. Евросоюз не может выступать в качестве посредника, поскольку это ограничило бы помощь Украине». А ведь Зеленский все время требует участия Европы в переговорах. С таким подходом он вам бросит в лицо какой-нибудь эстонский орден уснувшего моржа.

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