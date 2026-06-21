Станкевич: Зеленский станет прямой военной угрозой для Союзного государства

Зеленский выдвинул Беларуси и лично её президенту Александру Лукашенко ультиматум Фото: REUTERS.

…- Алло, Сергей Борисович! Это Гамов, биограф Станкевича.

- Да, Александр, приветствую. Что сегодня будем комментировать - обсуждать? Опять Зеленского?

- Можно было бы и не тратить на него свое время… Но вы слышали, куда понесло буйного главаря киевского режима?

- Да… Его состояние, увы, всё хуже и хуже.

- Да уж хуже-то, вроде бы, уже некуда!

- Да вот есть куда. Во-первых, он смертельно поссорился с поляками - как народом. Президент Польши Кароль Навроцкий давал Зеленскому время исправиться – убрать позорное нацистское клеймо «УПА*» с наименования какой-то там бригады ВСУ.

- С нацистской бригады.

- Не убрал. Предпочёл плюнуть в лицо полякам, для которых «УПА*» - это символ геноцида на Волыни в 1943- - 1944 годах.

- Сергей Борисович, там погибших было - сто тысяч. Поляки, евреи… Приводят и другие цифры, еще более ужасные.

- Польскому президенту, Александр, ничего не оставалось - он отнял у Зеленского ранее ему напрасно вручённый орден Белого Орла – высшую награду Польши. И что? Зеленский в своём хамском стиле отослал этот орден в Варшаву по почте, причём опубликовал в сети фото – как он это делает. Вслед за ним потянулись и другие члены украинской верхушки.

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Ага! Но - с приставкой «экс».

- Свои ордена Белого Орла полякам вернула вся тройка былых президентов - Кучма, Ющенко и Порошенко. Довели персональный раскол до межгосударственной пропасти.

- Думаю, Александр, самым важным итогом этой демонстрации воинствующего нацизма станет то, что Польша уже никогда не пустит Украину в ЕС.

- Туда им и не дорога.

- Нацистский эксцесс Зеленского оказался, тем не менее, не единственным его перфомансом в нынешнем июне.

- Вы, наверное, про «ультиматум», который Зеленский выдвинул Беларуси и лично её президенту Александру Лукашенко.

- Да, Александр, Зеленский потребовал от Беларуси: убрать радиолокационные станции из Гомельской и Брестской областей. Якобы это оборудование «помогает русским наносить удары дронами» по территории Украины. Совсем потеряв берега, Зеленский присовокупил и другие претензии.

- А что еще имеется ввиду, Сергей Борисович?

- Ему не нравится, что белорусские НПЗ в мае - июне увеличили поставки нефтепродуктов в Россию.

- А какое его дело?

- А другие предприятия Беларуси кооперируются с российскими коллективами в производственных цепочках. «Прекратить!» – требует Зеленский. А не то, мол, я сам - всё, что мне не нравится, уберу.

- Да, это не просто риторика. А уже полноценный военный ультиматум.

- Сроку главарь киевского режима установил для Минска – неделю.

- То есть, 26 июня срок истекает. После чего, надо понимать, Зеленский продемонстрирует Беларуси свой «сокрушительный гнев».

- Судя по реакции Минска, там никто не пугается и нет намерения поддаваться шантажу.

- А я, Сергей Борисович, в этом сам убедился, позвонив в тот же день в Минск - вот мой разговор…

- Неужели с самим. Александром Григорьевичем?

- Нет - с депутатом Национального собрания Беларуси Вадимом Гигиным.

- У Беларуси есть и собственные средства обороны, и резерв в виде помощи России по линии Союзного государства.

- Вот!

- Кстати, любая военная провокация Киева станет также и поводом активировать совместную оборону по Договору о коллективной безопасности. По какой-то причине Зеленский закусил удила и пошёл ва-банк.

- Думаю, его и без того замутненная головка закружилась после саммита «Большой семерки» во Франции.

- Там его вроде как поддержали «хромые евроутки»… Вот он и раздухарился.

- Примечательно, что до сих пор его никто даже словом не одёрнул из европейских союзников и спонсоров. Они что – не слышали глупый и провокацинультиматум? Или их устраивает расширение конфликта на ещё одну страну?

ВЕРДИКТ СТАНКЕВИЧА И ГАМОВА

- Зеленский становится уже не просто препятствием на пути к миру. Он вот-вот станет прямой военной угрозой для Союзного государства России и Беларуси. Испытанием решимости, воли, и славянского оборонного щита.

Если это случится - «кровавый клоун», как уже многие зовут «просроченного», горько пожалеет…