Станкевич: Зеленский станет прямой военной угрозой для Союзного государства

Фото: REUTERS.
…- Алло, Сергей Борисович! Это Гамов, биограф Станкевича.
- Да, Александр, приветствую. Что сегодня будем комментировать - обсуждать? Опять Зеленского?
- Можно было бы и не тратить на него свое время… Но вы слышали, куда понесло буйного главаря киевского режима?
- Да… Его состояние, увы, всё хуже и хуже.
- Да уж хуже-то, вроде бы, уже некуда!
- Да вот есть куда. Во-первых, он смертельно поссорился с поляками - как народом. Президент Польши Кароль Навроцкий давал Зеленскому время исправиться – убрать позорное нацистское клеймо «УПА*» с наименования какой-то там бригады ВСУ.
- С нацистской бригады.
- Не убрал. Предпочёл плюнуть в лицо полякам, для которых «УПА*» - это символ геноцида на Волыни в 1943- - 1944 годах.
- Сергей Борисович, там погибших было - сто тысяч. Поляки, евреи… Приводят и другие цифры, еще более ужасные.
- Польскому президенту, Александр, ничего не оставалось - он отнял у Зеленского ранее ему напрасно вручённый орден Белого Орла – высшую награду Польши. И что? Зеленский в своём хамском стиле отослал этот орден в Варшаву по почте, причём опубликовал в сети фото – как он это делает. Вслед за ним потянулись и другие члены украинской верхушки.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Ага! Но - с приставкой «экс».
- Свои ордена Белого Орла полякам вернула вся тройка былых президентов - Кучма, Ющенко и Порошенко. Довели персональный раскол до межгосударственной пропасти.
- Думаю, Александр, самым важным итогом этой демонстрации воинствующего нацизма станет то, что Польша уже никогда не пустит Украину в ЕС.
- Туда им и не дорога.
- Нацистский эксцесс Зеленского оказался, тем не менее, не единственным его перфомансом в нынешнем июне.
- Вы, наверное, про «ультиматум», который Зеленский выдвинул Беларуси и лично её президенту Александру Лукашенко.
- Да, Александр, Зеленский потребовал от Беларуси: убрать радиолокационные станции из Гомельской и Брестской областей. Якобы это оборудование «помогает русским наносить удары дронами» по территории Украины. Совсем потеряв берега, Зеленский присовокупил и другие претензии.
- А что еще имеется ввиду, Сергей Борисович?
- Ему не нравится, что белорусские НПЗ в мае - июне увеличили поставки нефтепродуктов в Россию.
- А какое его дело?
- А другие предприятия Беларуси кооперируются с российскими коллективами в производственных цепочках. «Прекратить!» – требует Зеленский. А не то, мол, я сам - всё, что мне не нравится, уберу.
- Да, это не просто риторика. А уже полноценный военный ультиматум.
- Сроку главарь киевского режима установил для Минска – неделю.
- То есть, 26 июня срок истекает. После чего, надо понимать, Зеленский продемонстрирует Беларуси свой «сокрушительный гнев».
- Судя по реакции Минска, там никто не пугается и нет намерения поддаваться шантажу.
- А я, Сергей Борисович, в этом сам убедился, позвонив в тот же день в Минск - вот мой разговор…
- Неужели с самим. Александром Григорьевичем?
- Нет - с депутатом Национального собрания Беларуси Вадимом Гигиным.
- У Беларуси есть и собственные средства обороны, и резерв в виде помощи России по линии Союзного государства.
- Вот!
- Кстати, любая военная провокация Киева станет также и поводом активировать совместную оборону по Договору о коллективной безопасности. По какой-то причине Зеленский закусил удила и пошёл ва-банк.
- Думаю, его и без того замутненная головка закружилась после саммита «Большой семерки» во Франции.
- Там его вроде как поддержали «хромые евроутки»… Вот он и раздухарился.
- Примечательно, что до сих пор его никто даже словом не одёрнул из европейских союзников и спонсоров. Они что – не слышали глупый и провокацинультиматум? Или их устраивает расширение конфликта на ещё одну страну?
- Зеленский становится уже не просто препятствием на пути к миру. Он вот-вот станет прямой военной угрозой для Союзного государства России и Беларуси. Испытанием решимости, воли, и славянского оборонного щита.
Если это случится - «кровавый клоун», как уже многие зовут «просроченного», горько пожалеет…