Дмитрий Дибров после отдыха в столичном клубе упал с лестницы и получил травму Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдых в столичном ночном клубе для 66-летнего ведущего закончился печально. Дмитрий Дибров познакомился в заведении с девушками и уже планировал уезжать вместе с ними, как неожиданно потерял равновесие и упал с лестницы. Итог — обезображенное лицо, сотрясения мозга и сломанная рука.

Из клуба Диброва забирала уже «скорая помощь». Почти до вечера воскресенья Дмитрий провел в Боткинской больнице, где ему диагностировали сотрясение мозга и перелом руки, на которую ведущий неудачно приземлился. Несмотря на травмы, Дибров уже вернулся домой. Однако, ему необходимо будет приехать на осмотр.

Более того, чтобы правильно срослась лучевая кость, в будущем Дмитрию нужно провести операцию и вставить металлические пластины.

Добавим, что звездный ведущий живет вместе со старшим сыном, 16-летним Сашей. Бывшая супруга Диброва Полина, которая сейчас находится в путешествии со своим женским клубом, уже связалась с Дмитрием. По словам Дибровой, она сильно тревожится за экс-мужа.

Полина Диброва Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

А вот нынешняя возлюбленная звездного ведущего Екатерина Гусева отказалась от комментариев. Неизвестно также, как 43-летняя Гусева отреагировала на похождения ведущего в компании других девушек. Кстати, на прошлой неделе Дмитрий был замечен с двумя парами близняшек на какой-то вечеринке. Гусевой там не наблюдалось.

Дмитрий Дибров и Екатерина Гусева Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время тусовки Диброву заказаны. Нетрудно догадаться, в каком состоянии находился Дмитрий, когда упал с лестницы. Вероятно, что тусовщик не рассчитал с алкоголем…

«Дима всегда таким был. Куролесил по полной. Во время брака Полина его немного сдерживала. А сейчас он взялся за старое», — рассказали нам в окружении Диброва.

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