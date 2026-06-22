Почему Россия утратила собственное производство лаврового листа и можно ли возродить его

Почти весь лавровый лист Россия завозит из-за границы. Хотя все условия для выращивания у нас есть. Фото: MAR007/Shutterstock/Fotodom

Какой практичный подарок привезти из Сочи? Из небогатого «джентльменского набора» чурчхела - чай - специи многие выбирают лавровый лист. Чуть ли не каждый второй пассажир водружает на багажную полку самолета букет со стойким пряным ароматом.

- Неужели в Москве лаврушки нет? - бурчит мужик, втискивая свой рюкзак.

- Есть, но магазинные пакетики и рядом не стояли, - отвечает соседка с букетом. - Лаврушка в них совсем не пахнет!

Немаловажный фактор - цена. Целые гирлянды и букеты лавра на сочинских рынках отдают за 100 рублей - до следующего отпуска хватит! А магазинный пакетик, 10 -12 листочков внутри, стоит 70. Как говорится, почувствуйте разницу.

ПЕНСИОНЕРСКИЙ БИЗНЕС

В советские времена Краснодарский край и Грузия ежегодно заготавливали до 6 тысяч тонн лаврового листа, полностью закрывая потребности огромной страны. Ценное сырье также продавали на экспорт за валюту. Но сегодня лавровый бизнес в России даже малым назвать трудно. Скорее, это «грядка» местных бабушек, зарабатывающих прибавку к пенсии.

- А вот Грузия свой потенциал сохранила: 80% лаврового листа в нашу страну поступает оттуда, - рассказал «Комсомолке» гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов. - Значительные поставки также идут из Турции. А свое промышленное производство Россия практически утратила.

Кстати, даже то немногое, что продается на рынках Черноморского побережья, зачастую выращено не в Сочи, а в соседней Абхазии. В Хосте я разговорился с бабушкой Этери - она как раз оттуда. Вместе с мужем Айком, колоритным кавказцем с пышными седыми усами, как у Якубовича, они вели торговлю недалеко от входа на пляж - прямо из багажника своей «семерки».

- Живем мы далеко от моря, туристы в наше село не едут, - рассказала женщина. - Зато у нас много земли и лавр растет в каждом дворе.

По науке заготавливать лавровый лист нужно глубокой осенью, именно тогда он максимально богат эфирными маслами. Но в Абхазии делают это круглый год, поскольку спрос высокий и постоянный - мелкооптовые покупатели приезжают из России. С их помощью абхазские букеты разъезжаются по продуктовым рынкам всей страны.

По словам Этери, новичкам на закупки пробиться сложно: иногда доходит чуть ли не до драки. Но односельчане предпочитают иметь дело с проверенными клиентами - теми, кто покупал уже много раз. Сами же крестьяне экспортом почти не занимаются: за солидный вес нужно платить пошлину на границе, тратиться на грузовик и бензин - овчинка не стоит выделки.

- Готовлю немножко чурчхелы, беру чуть-чуть лавровых листьев. Едем сюда, чтобы среди людей побыть и к пенсии что-нибудь заработать, - делится женщина секретами своего незамысловатого бизнеса.

ДОХОДНАЯ КУЛЬТУРА

Предприимчивые граждане неплохо зарабатывали на лаврушке еще в советские времена. В Сочи ходит легенда о некоем джигите на «Волге», который возил свежие пряности в Москву: 20 листочков - рубль. Его взяли в оборот сотрудники ОБХСС (экономическая милиция, стоявшая на страже социалистической собственности), но друзья успели сообщить об этом сочинской родне. И когда на следующий день по адресу торговца пришла проверка, весь двор частного дома был засажен молодыми кустами лавра, их высадили за одну ночь. Джигита на «Волге» отпустили, ибо получалось, что он крестьянин, а не спекулянт.

- Лавр действительно очень доходная культура. Он легко приживается, может расти на неудобьях: на склонах, у оврагов, быстро дает мощные побеги, устойчив к засухе. Единственное, что ему нужно - регулярная обрезка: чем больше обрезаешь, тем он сильнее растет, - перечисляет достоинства директор НИТИ северного чая и субтропических культур кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Гутиев.

Вплоть до 50-х годов прошлого века СССР ежегодно закупал около 1500 тонн лаврового листа в Средиземноморье. Но в 1947 году была принята сталинская программа продовольственной безопасности. Один из ее разделов посвящался выращиванию на Черноморском побережье Кавказа субтропических культур - чая, цитрусовых, киви, фейхоа, хурмы и, разумеется, лаврового листа.

В поисках подходящего материала сочинский селекционер Валентин Воронцов объехал Италию, Югославию и Грецию. С заданием партии он справился блестяще - ученому удалось выделить семена лучших по качеству сортов лавра благородного, организовать их закупку и перевозку в Советский Союз. В окрестностях Сочи были высажены обширные плантации.

РАБОТА НА ЗИМУ

Игорь Гутиев - потомственный растениевод. Его отец, профессор Георгий Тимофеевич Гутиев, воплощал как раз тот самый сталинский план импортозамещения. Развитию субтропического сельского хозяйства он посвятил около 300 научных работ.

Гутиев-старший вспоминает, как в 1980-е руководил отделением по выращиванию лавра - больше 20 гектаров плантаций. Поначалу листья ощипывали прямо с кустов, а с первыми холодами заготовка прекращалась - подмороженный лист теряет полезные свойства. И тогда молодой агроном решил совместить сбор с обрезкой. Заготовленные в октябре - ноябре ветки свозили в теплые ангары, а уж там их можно было ощипывать хоть всю зиму.

- Такая схема может быть полезной и теперь, ведь Сочи живет от одного курортного сезона до другого, работой наше население обеспечивают отдыхающие, - рассуждает ученый. - А промышленное возделывание лавра могло бы дать городу дополнительные зимние рабочие места.

- Без листа жизнь не та! Лаврушка - не только незаменимая специя, но и полезный для здоровья продукт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ИМПОРТА

Увы, лавровая отрасль в Сочи стала чахнуть еще в советское время. В 1985 году государство вдруг прекратило закупки листа.

- Мы с трудом сбыли последний урожай в Абхазию, там был завод по производству лаврового масла, - вспоминает Игорь Гутиев. - В чем причина - неизвестно. Шептались, будто правительство тогда заключило договор на поставку лавра из Греции.

Некоторые лавровые посадки в Сочи сохранились до сих пор - заброшенные и заросшие. Омолодить их и обиходить, возродить производство отечественной лаврушки готовы местные фермеры - в городе 60 крестьянских фермерских хозяйств и больше 20 тысяч личных подворий.

Главный вопрос - земли сельхозназначения. Часть их оказалась распроданными и застроенными. Сейчас государство возвращает их в свою собственность, но пока суд да дело, участки находятся под арестом, а стало быть, засаживать и обрабатывать их нельзя.

И пока такая дорогая (во всех смыслах) земля стоит бесхозной, страна, как в довоенные времена, закупает лавровый лист за границей.

- Учитывая, что свободных земель в Сочи осталось немного, нужно определиться с потребностями нашей пищевой промышленности. А уже исходя из потребности, рассчитывать, какие плантации лавра благородного нам нужны, - выдвигает бизнес-план Андрей Платонов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

2,1 млрд долларов - в такую сумму оценивался мировой рынок лаврового листа в 2025 году.

3,5 - 6,5 доллара - стоимость килограмма продукта на мировом рынке.

Турция, Индия и Египет - главные страны - производители лавра в мире.

НАША СПРАВКА

От медицины до косметики

Помимо кулинарии лавр используют в медицине и фитотерапии. Он помогает лечить заболевания желудка и органов дыхания, снижает уровень сахара в крови.

Лавровое масло дорого ценится в парфюмерии и косметике. Оно придает пряные ноты духам, а кремы с его добавлением смягчают кожу, действуют как антисептик и антиоксидант.

В дореволюционной России лавровый лист называли дафнией - по имени древнегреческой нимфы, которая не ответила взаимностью влюбленному в нее Аполлону и превратилась в лавровое дерево. С тех пор Аполлон носил лавровый венок. Позднее в Греции им венчали голову победителей спортивных игр, военных триумфаторов и жрецов.