Лето, варикоз, отеки: как избежать проблем с сосудами ног из-за жары, в перелетах и долгих поездках

Фото: Andrew Angelov/Shutterstock/Fotodom

Римский полководец Гай Марий (157-86 гг. до н. э.) жаловался на боль в ногах из-за «синих вздутых вен». Факт, который описал в своих трудах философ Плутарх, считается одним из самых ярких исторических примеров варикоза. При этом заболевании вены на ногах теряют эластичность, расширяются и перестают нормально прогонять кровь обратно к сердцу. Сегодня по оценкам ВОЗ около 20-30% взрослого населения всего мира страдает варикозной болезнью. В России проблемы с венами ног разной степени тяжести имеют до 40% женщин и до 20% мужчин.

Летом варикоз нередко обостряется. И даже те, кто на него не жалуется, могут замечать: в жару, при долгих перелетах или в автопутешествиях ноги отекают, появляются тяжесть, дискомфорт или жжение. Почему так происходит? Как избежать усиления симптомов варикозной болезни? И как в целом поддерживать здоровье сосудов ног в летний сезон? Об этом KP.RU поговорил с опытным врачом-флебологом, сосудистым хирургом, заведующим дневным стационаром Научно-клинического центра №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Дмитрием Некрасовым.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ОТЕКАЮТ И ГУДЯТ НОГИ

- Лето действительно может быть испытанием для людей с варикозом: жара и другие факторы нередко усиливают симптомы, - отмечает эксперт. - При повышении температуры наши сосуды расширяются, это нужно для отвода тепла. В случае варикоза венозная стенка ослаблена, а клапаны, которые должны предотвращать обратный ток крови, работают плохо. В результате вены расширяются еще сильнее, кровь застаивается, повышается внутривенное давление. И симптомы (тяжесть, отеки, боль) становятся более выраженными.

Кроме того, в зной организм активно теряет жидкость с потом и дыханием. Недостаток жидкости приводит к сгущению крови, из-за чего ей сложнее прокачиваться по сосудам. И застой усиливается.

Также на состояние сосудов могут влиять резкие перепады температур (например, выход из холодного помещения с кондиционером в жару), высокая влажность - она дополнительно затрудняет отведение лишнего тепла.

! Дмитрий Некрасов перечисляет симптомы, на которые нужно обратить внимание:

- тяжесть и чувство усталости в ногах;

- отечность (часто усиливается к вечеру);

- ощущение распирания в голени;

- усиление видимости варикозных вен - например, узлы, тяжи («змеевидные» линии синюшного или фиолетового цвета);

- жжение и дискомфорт после долгой ходьбы.

Все эти симптомы могут свидетельствовать об ухудшении состояния вен нижних конечностей, предупреждает врач. Чтобы избежать дальнейшего прогрессирования, рекомендуется изменить образ жизни (см. ниже). Также желательно обратиться за медицинской консультацией. В поликлинике по ОМС начинаем с записи к терапевту; при платных медуслугах, как правило, можно сразу записаться к флебологу, сосудистому хирургу.

Летом варикоз нередко обостряется. И даже те, кто на него не жалуется, могут начать замечать его симптомы. Фото: STEKLO/Shutterstock/Fotodom

КАК ПОМОЧЬ ВЕНАМ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН: 7 СОВЕТОВ ВРАЧА

Доктор Некрасов дает такие советы:

1. Избегайте перегрева, он повышает нагрузку на сосуды. Старайтесь не находиться долго под прямыми солнечными лучами в период с 11.00 до 16.00.

2. Защищайте кожу от солнца. Наносите солнцезащитный крем с высоким SPF (не менее 50), чтобы защитить сосуды от дополнительного повреждения ультрафиолетом.

3. Следите за питьевым режимом. Пейте достаточно воды в течение дня, чтобы не допускать обезвоживания и сгущения крови.

4. Носите свободную одежду из натуральных тканей (лен, хлопок). Обувь должна быть удобной, с хорошей вентиляцией, без сдавливания.

5. Обязательно двигайтесь! Полезны прогулки (летом лучше в утренние или вечерние часы, когда прохладнее) - они помогают работать «мышечно-венозной помпе» и улучшают отток крови. Хорошо работает плавание: вода оказывает массажный эффект и одновременно охлаждает ноги.

! В жару важно избегать тяжелых физических нагрузок - как спортивных, так и на даче и т.д.

6. В питании ограничьте избыток соли, она задерживает жидкость и провоцирует отеки. Ешьте фрукты и овощи, богатые калием (арбуз, абрикосы, бананы, картофель, помидоры, брокколи, свекла), а также различными витаминами - это помогает укреплять стенки сосудов.

Алкоголь в жару лучше полностью исключить: он усиливает обезвоживание, повышает вязкость крови и риск тромбообразования, в том числе, в сосудах ног.

7. Для улучшения кровообращения в сосудах ног:

- перед сном делайте контрастный душ: поливайте ноги попеременно теплой и прохладной водой;

- по возможности несколько раз в день кладите ноги на стул, табурет - чтобы они были на возвышенном положении. Это поможет оттоку крови. Сидение нога на ногу или поджав затрудняет отток;

- используйте компрессионные гольфы, если у вас уже есть диагноз варикозная болезнь. В современных моделях из тонких, дышащих материалов не тяжело в жару, они поддерживают стенки сосудов и улучшают отток крови. Подбирать степень компрессии должен сосудистый хирург.

! Не принимайте горячие ванны, не злоупотребляйте баней или сауной. Перегревание вызывает сильное расширение сосудов и застой. Также стоит отказаться от горячих обертываний.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ

Как избежать тромбоза при долгих перелетах и автопоездках

Длительный перелет или долгая поездка на автомобиле могут привести к тяжелым жизнеугрожающим состояниям, связанным с тромбозом вен нижних конечностей, предупреждает Дмитрий Некрасов.

- Поэтому всем авиа- и автопассажирам в таких поездках мы рекомендуем использовать компрессионные гольфы. И соблюдать питьевой режим - желательно пить по 100-200 мл воды каждые полтора-два часа.

! Также важно выполнять простые, но эффективные упражнения для улучшения венозного оттока в ногах. Если путешествуете на автомобиле, делайте для этого короткие остановки каждые 2-3 часа:

- вытяните ноги и сделайте перекаты с носка на пятку;

- подвигайте стопами в разные стороны: вправо, влево, почувствуйте, как напрягаются и расслабляются мышцы голени;

- встаньте, немного пройдитесь, на вдохе поднимите руки вверх и встаньте на носки, на выдохе опустите руки вниз, встаньте на пятки, расслабьтесь.

Повторите упражнения 3-5 раз. Это займет 5-7 минут.

В ТЕМУ

Про сосудистые звездочки, наколенники и охлаждающие кремы

- Дмитрий Александрович, многие стремятся к пляжному сезону удалить сосудистые звездочки на ногах. Как часто это можно делать и не будет ли вреда для вен?

- Сосудистые звездочки могут быть вообще не связаны с варикозной болезнью. Нередко это просто косметический дефект, особенности кожи, расположения сосудов и т.п. Удаление таких звездочек - косметологическая процедура, к лечению варикоза отношения не имеет. Если все выполнено качественно, никакого вреда для вен не будет. Частота тоже не вредит.

Но лето все же не лучший период для таких процедур. Поскольку нужно несколько сеансов, это занимает время. Плюс придется носить компрессионные чулки - именно чулки, а не гольфы. В жару это не слишком удобно.

- В жару для долгих прогулок или тренировок многие надевают наколенники, бандажи для стоп. Если находиться в них слишком долго - не нарушится ли кровообращение?

- Если размер подобран правильно, никакого вреда для сосудов ног не будет.

- Сейчас много рекламы кремов, гелей для улучшения состояния вен на ногах. Они помогают?

- Это маркетинговые уловки. Ни одна мазь или другое средство для нанесения на кожу не способна улучшить состояние вен. Такие кремы или гели могут давать легкий охлаждающий эффект - ровно такой же, как прохладный душ для ног. Только за него вам не придется отдавать столько денег.

- Как лечат варикоз по стандартам современной медицины?

- Все зависит от стадии. На ранних стадиях начинают с изменения образа жизни (снижение веса, уменьшение соли в питании, лечебная гимнастика), компрессионного трикотажа, назначения таблетированных лекарств-венотоников. На более поздних стадиях применяют различные хирургические методы, их выбор сегодня широкий: лазерная коагуляция, мини-флебэктомия (участки вены удаляются через проколы в 2-3 мм), склеротерапия, радиочастотная облитерация и др. Все очень индивидуально, обсуждается с врачом и подбирается оптимальная программа.

В любом случае важно понимать: вылечить варикоз невозможно. Это хроническое прогрессирующее заболевание. Мы можем избавлять пациента от осложнений, снижающих качество его жизни, по мере их появления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грейпфрут статинам не товарищ: врач предупредила о продуктах и БАДах, которые нельзя сочетать с приемом лекарств

На сколько можно снизить холестерин, изменив питание, и полезна ли при гипертонии соль с калием: все мифы и правда о здоровье сосудов