Фото: скриншот из видео Минобороны РФ

Штурмовые группы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», продолжают наращивать свое присутствие и укрепляться в южных и юго-западных частях Красного Лимана (ДНР). Из окон домов и дворов наши бойцы демонстрируют российские флаги. Пока еще осторожно, так как в небе еще много вражеских беспилотников, а под землей продолжается зачистка украинских боевиков.

«За минувшие сутки было освобождено 53 здания. При поддержке артиллерийских подразделений и специалистов по беспилотным системам, штурмовики, действующие в составе малых групп, зачищают многоквартирные дома, объекты частного сектора, промышленные зоны. Для нейтрализации вражеской техники, укрепленных огневых точек и укрытий ВСУ, размещённых в подвалах и на верхних этажах зданий, военнослужащие используют FPV-дроны, эффективно уничтожающие живую силу противника», - комментируют кадры в Минобороны России.

МО РФ показало кадры из Красного Лимана

Действия штурмовых групп постоянно координируются операторами разведывательных БПЛА. Они ведут наблюдение за перемещением боевиков ВСУ с большой высоты и оперативно передают информацию о позициях и местах скопления врага.

Синхронизированные усилия военных разведчиков, штурмовиков, операторов беспилотников и артиллеристов группировки «Запад» позволяют планомерно вытеснять противника с улиц Красного Лимана. Работы хватает всем: пока одни операторы с помощью FPV-перехватчиков сбивают украинские дроны R-18, другие - ликвидируют роботизированные наземные комплексы, которыми пытаются доставить боевикам ВСУ провизию и боеприпасы.

Широкое применение беспилотных систем позволяет нашим воинам эффективно поражать военную технику, укрытия и живую силу подразделений ВСУ, при этом минимизировать потери среди личного состава.