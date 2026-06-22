На Добропольском направлении силами группировки войск «Центр» подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ежедневно выполняют боевые задачи, нанося точечные удары по объектам врага.

Комментируют кадры в Минобороны России: «Недавно в результате плановых полетов были выявлены и уничтожены два комплекса спутниковой связи «Старлинк», использовавшихся ВСУ для управления подразделениями и передачи разведданных. Также ликвидированы три ударных беспилотника противника, находившиеся в режиме ожидания. Эти действия существенно ограничили возможности украинских формирований проводить разведку, корректировать огонь и координировать свои штурмовые группы, снижая их боевой потенциал на данном участке фронта».

Учат морпехов движок починить и на хвост чужому дрону сесть

Высокий профессионализм операторов БПЛА, их слаженные действия и оперативное принятие решений позволили своевременно нейтрализовать обнаруженную угрозу, демонстрируя отличные навыки пилотирования в сложных условиях и умение действовать на опережение.

Минобороны России также демонстрирует кадры боевой работы операторов отдельного батальона беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии. Расчеты ПВО батальона уничтожили за несколько дней свыше сотни тяжелых гексакоптеров ВСУ.

«Операторы, используя приборы ночного видения, обнаруживают и поражают дроны противника в воздухе, предотвращая сбросы боеприпасов на российские позиции. Каждый сбитый беспилотник означает предотвращенную атаку и спасенные жизни военнослужащих», - отмечают в военном ведомстве.

Операторы дронов-перехватчиков зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты поразили за короткое время более тысячи беспилотников украинских боевиков. В свободное от дежурство время морпехи тренируют навыки пилотирования на компьютерных симуляторах в полевой лаборатории. Учатся паять, ремонтировать электронные компоненты, а также садиться на хвост вражеским дронам.