Алла Пугачева не смогла продать дом в Подмосковье: Пять причин из-за которых муж певицы Максим Галкин* остался с дорогой обузой в Грязи

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Алла Пугачева решила продать свою московскую квартиру в Филипповском переулке, потому что семья остро нуждается в деньгах. Тут же возник вопрос — почему бы семейке кочующей пенсионерки заодно не избавиться от дома в подмосковной деревне Грязь? Если так нужны деньги, то зачем обуза, на содержание которой уходят огромные деньги?

Певица кочует по заграницам, муж-иноагент стал зарабатывать гораздо меньше чем прежде, поэтому решили распродавать недвижимость. Семейство Пугачевой ради восполнения финансовой дыры очень хотело бы продать замок в деревне Грязь — однако это просто невозможно. Муж певицы артист разговорного жанра иноагент Максим Галкин* построил огромный дом в Подмосковье. Пугачева с мужем и их команда юристов, помощников пробовали разные варианты продажи печально известного замка в деревне Грязь: но еще в 2025 году стало понятно, что на практике это реализовать просто невозможно.

Дом, который построил иноагент, огромный — общая площадь строений 2467 кв м, общая территория площадью 2 га. Сначала независимые риэлторы оценивали его в 1 млрд. руб, после получения хозяином статуса иноагента в 550 млн. руб. Затем выяснилось, что даже с большой скидкой печально известный замок в подмосковной деревне Грязь продать не удалось.

Сайт KP.RU узнал у адвоката почему замок в деревне Грязь останется недвижимой недвижимостью — дорогой обузой для иноагента и его семьи.

ПРИЧИНА №1

Артист разговорного жанра Максим Галкин* был признан иноагентом осенью 2022 года. Этот статус с определенного времени ограничивает права Галкина* на реализацию недвижимости в нашей стране. Мы поинтересовались — при каких условиях возможны такие операции с недвижимостью, и что будет если иноагент перепишет дом на кого-то из родных, к примеру, на несовершеннолетних детей. Как известно, Максим Галкин* в 2026 году переоформил часть недвижимости в Грязи на несовершеннолетних детей Гарри и Елизавету Галкиных. Так сын и дочь Пугачевой и Галкина* стали собственниками 1/6 доли недвижимости в деревне Грязь. Ранее иноагент был единственным собственникам. Говорят, что в планах — переписать на детей все имущество в Грязи.

Какие риски есть у покупателя дома у иноагента или его детей? Риэлторы обсуждают, что адекватные люди не станут брать дом с такой репутацией, чтобы не испортить свою. Возможно или нет вывести полученные деньги на заграничные счета.

Адвокат Тимур Матвеев рассказал сайту KP.RU какие ограничения действуют на сегодняшний день на продажу недвижимости, принадлежащей иноагентам:

«С 1 марта 2025 года для иноагентов действует жесткий порядок: все доходы от продажи недвижимости обязательно зачисляются на специальный рублевый счет в Сбербанке. Фактически эти деньги замораживаются до снятия статуса иноагента. Продажа через генеральную доверенность возможна, но процедура сложная. Переоформление на несовершеннолетних детей не упрощает продажу и вывод денег, а наоборот, создает дополнительные барьеры. Теперь подробнее по каждому вопросу».

Тимур Матвеев объясняет:

1) Продажа недвижимости иноагентом за рубежом

- Доверенность. Технически продать недвижимость можно по нотариальной доверенности. Однако есть законопроекты, предлагающие запретить иноагентам сделки по доверенности, выданной за рубежом. На практике найти покупателя и нотариуса, готового работать с таким документом, будет крайне сложно.

- Спецсчет (поступление денег). Деньги от продажи обязаны поступить на спецсчет иноагента в Сбербанке. Открыть его нужно в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

- Использование денег (заморозка). Снять или потратить эти деньги нельзя. Средства списываются только в исключительных случаях: взыскание в бюджет, ошибочное зачисление или после исключения из реестра иноагентов. По сути, это блокировка средств до снятия статуса.

2) Оформление недвижимости на несовершеннолетних детей (кейс Галкина*).

Если иноагент перепишет дом на детей не решает проблему, а создает новые:

- Продажа не упрощается. Сделки с недвижимостью несовершеннолетних (даже по дарственной) требуют обязательного нотариального удостоверения и предварительного разрешения органов опеки. С 14 до 18 лет нужно еще и письменное согласие родителей.

- Вывод денег невозможен. Дети не являются иноагентами, и деньги от продажи их доли формально не должны идти на спецсчет отца. Однако конечная цель вывода средств за рубеж для семьи иноагента будет под пристальным вниманием контролирующих органов. Кроме того, с 2025 года любые операции с недвижимостью иноагентов (дарение, наследство) облагаются налогом независимо от срока владения.

- Есть дополнительные риски. Органы опеки могут отказать в продаже, если ухудшатся жилищные условия ребенка.

3) Репутационные риски

- Вы абсолютно правы: «адекватные люди не станут брать дом с такой репутацией». Проблемы с документами (например, незарегистрированный дом) и риск попасть под блокировку средств на спецсчете делают такую покупку крайне непривлекательной. Поэтому продажа затягивается на годы.

Таким образом, текущее законодательство фактически блокирует для иноагентов возможность свободно распоряжаться средствами от продажи российской недвижимости.

Певица кочует по заграницам, муж-иноагент стал зарабатывать гораздо меньше: роскошную недвижимость решено было продать Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

ПРИЧИНА 2

Удивительно, но факт — в конце прошлого года общественность выяснила, что этого шестиэтажного дома в Грязи нет на кадастровых картах. Максим Галкин* и Алла Пугачева жили в замке с 2011 года. Галкин* был единственным собственником (до 2026 года), но не спешил регистрировать объект недвижимости. Или не было времени, или экономили на налогах. Теперь это придется делать через суд.

При этом поместье расположено на нескольких участках земли, а вот они все согласно кадастровой публичной карте зарегистрированы.

Иноагент скупил 16 земельных участков общей площадью 212 соток. Поместье в Грязи представляет собой три отдельно стоящих постройки. Замок — шестиэтажный дом площадью 1867 кв.м. Спа-комплекс — 571 кв.м. Хозблок — 29 кв.м.

Этим имуществом Максим Галкин* до 2026 года владел единолично. Пугачевой по документам ничего не принадлежит в Грязи. Говорят, что Галкин* переоформил часть имущества в Грязи в 2026 году на несовершеннолетних детей Гарри и Елизавету Галкиных. Таким образом, дети Пугачевой и Галкина* стали собственниками 1/6 доли недвижимости в Подмосковье.

Даже если проблемы с технической документацией на дом решат и перепишут его на детей или жену. Дом с репутацией «экс-собственность» иноагента навряд ли кто купит.

Замок Пугачевой в деревне Грязь. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

1. Главный вход в замок.

2 - 3. Банный комплекс и бассейн. По просьбе Пугачевой Галкин сделал отдельную пристройку - спа-центр с бассейном. Там Алла Борисовна делала все косметические процедуры и маникюр, специалисты приезжали к ней на дом. Спа-зона выполнена в китайском стиле и находится в отдельной постройке, куда можно попасть только через подземный ход.

4. Колизей - это не только место для семейных праздников и гуляний, но и ограждение замка от проезжей дороги и любопытных глаз.

5. Детская площадка с деревянным кораблем.

6. Скульптура «Георгий и змей».

7. Сад с дорожками и скамейками.

ПРИЧИНА 3

Максим Галкин* почти десять лет собирал антиквариат — покупал, дарили. Собрал внушительную коллекцию из картин, книг, мебели и прочего антиквариата. Коллекцию оценивали в сумму более чем 2 млрд руб. Коллекцию супруги пытались вывезти заграницу — вещи хранились на складе под охраной. Но проблемы с оформлением документов на часть экспонатов перечеркнули планы иноагента. Теперь часть антиквариата хранится в Грязи. Замок (так объект недвижимости прозвали со слов хозяина) стал складом вещей. Дом под охраной. Также в нем живут несколько работников — охраняют, следят за территорией.

Замок Пугачевой в деревне Грязь остается недвижимой недвижимостью Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ПРИЧИНА 4

На редких заграничных концертах в малых залах и кабаках иноагент Максим Галкин* вставлял реплику о том, что мол замок в деревне Грязь не продается, а имущества там на большие деньги. Но жить в таком дворце сможет не каждый — архитекторы воплощали диковинные идеи Галкина*, поэтому внутри сплошная экзотика. Дом декорирован гаргульями, кругом вензеля и прочая готика — железный рыцарь, доспехи и прочие странные для жилого помещения детали. Второго такого любителя готики найти сложно.

ПРИЧИНА 5

Замок во французском стиле муж Пугачевой соорудил, вбухав миллионы, в неохраняемой деревне — рядом дома обычных людей. В элитных поселках, где выбирают жилье обеспеченные люди — охраняемая территория с благоустроенной под випов территорией и инфраструктурой — рестораны, фонтаны. Зимой с учетом отопления, расходов на охрану и поддержание жизнедеятельности такой махины хозяевам приходится тратить на коммуналку и прочие платежи более 700 тыс. руб. в месяц.

Таким образом, единственное, что может сейчас сделать иноагент Галкин* с замком в Грязи, он начал осуществлять: чтобы не потерять в будущем - оставить пока еще несовершеннолетним детям.

*Признан в РФ иноагентом

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Замок Пугачевой в деревне Грязь. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

1. Главный вход в замок.

2 - 3. Банный комплекс и бассейн. По просьбе Пугачевой Галкин сделал отдельную пристройку - спа-центр с бассейном. Там Алла Борисовна делала все косметические процедуры и маникюр, специалисты приезжали к ней на дом. Спа-зона выполнена в китайском стиле и находится в отдельной постройке, куда можно попасть только через подземный ход.

4. Колизей - это не только место для семейных праздников и гуляний, но и ограждение замка от проезжей дороги и любопытных глаз.

5. Детская площадка с деревянным кораблем.

6. Скульптура «Георгий и змей».

7. Сад с дорожками и скамейками.