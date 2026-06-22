Кадр из видео ЦОС ФСБ России

В Воронеже задержан 21-летний гражданин России по подозрению в содействии украинским спецслужбам. Сотрудники ФСБ РФ предполагают, что молодой человек работал на Главное управление разведки Украины (ГУР) за деньги.

«По информации следствия, вербовка подозреваемого произошла через мессенджер Telegram. За финансовое вознаграждение он занимался наблюдением за объектами российской военной инфраструктуры в Подмосковье. Также ему инкриминируется поиск сообщников для украинских спецслужб и участие в функционировании мошеннических колл-центров, целью которых были граждане Российской Федерации», - отметили в ЦОС ФСБ РФ.

В Воронеже задержан 21-летний агент ГУР

В ходе обыска у задержанного был найден смартфон, содержащий переписку, которая, подтверждает его причастность к инкриминируемым деяниям.

Управлением ФСБ России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанный признал свою причастность к преступлению и выразил готовность сотрудничать со следствием: «С июля 2025 входил в преступную группировку созданную агентом спецслужб. Проводил разведку военных объектов на территории России. В мою обязанность также входил поиск в мессенджере Telegram курьеров от 16 до 30 лет под видом помощи участникам СВО и легкого заработка».

Федеральная служба безопасности России акцентирует внимание на активизации деятельности украинских спецслужб. Они используют интернет-ресурсы, социальные сети и мессенджеры для поиска граждан, склонных к совершению действий, представляющих угрозу безопасности России.

В ведомстве подчеркивает, что любые попытки оказания помощи враждебным структурам будут выявлены, а их участники понесут уголовную ответственность.