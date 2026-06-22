Валерий Сюткин продает квартиру в центре Москвы 500 млн рублей и стол Наполеона

Народный артист России Валерий Сюткин решил расстаться с элитной недвижимостью в самом центре Москвы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист России Валерий Сюткин решил расстаться с элитной недвижимостью в самом центре Москвы. Музыкант выставил на продажу трехкомнатные апартаменты на Сретенском бульваре и рассчитывает выручить за них около 500 миллионов рублей.

Речь идет о квартире площадью 232 квадратных метра, которая находится в историческом доме XIX века. Сообщается, что недвижимость уже больше пяти лет принадлежит артисту, однако в последнее время жилье практически пустует. Сюткин много путешествует и все чаще задумывается о жизни за городом, поэтому решил избавиться от московских апартаментов. При этом покупателя для объекта ищут уже около года.

По информации Telegram-каналов, будущему владельцу достанется не только просторная квартира с тремя спальнями, камином и балконом, но и внушительная коллекция антиквариата и винтажной мебели. Интерьер оформлен по авторскому проекту, а многие предметы обстановки музыкант годами собирал во Франции.

Главной особенностью квартиры называют редкий исторический артефакт. В апартаментах находится стол, который когда-то принадлежал Наполеону. Музыкант приобрел его на аукционе. Впрочем, судьба раритета пока окончательно не решена. Сообщается, что, если на него найдется достойный покупатель, предмет также может быть продан отдельно. За элитную недвижимость Сюткин рассчитывает получить около пяти миллионов евро.

К слову, недавно в центре внимания оказалась еще одна дорогостоящая квартира, принадлежавшая звезде российской эстрады. Ранее стало известно, что семья Иосифа Кобзона выставила на закрытую продажу двухэтажный пентхаус на Новом Арбате. Элитная недвижимость площадью около 600 квадратных метров оценивается примерно в один миллиард рублей. После смерти народного артиста СССР в 2018 году владельцем квартиры остается его вдова Нелли Кобзон.

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