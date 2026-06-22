Премьер Британии Кир Стармер ушел в отставку Фото: REUTERS.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня 2026 года. С трагическим лицом «еле сдерживал слезы», - написала местная пресса) политик вышел к журналистам на Даунинг-стрит и дрожащим голосом зачитал «прощальное» обращение».

Это уже четвертая подобная сцена за последние пять лет: так же бесславно с поста уходили предшественники Стармера, начиная с вдохновителя украинского конфликта Бориса Джонсона. Кстати, отставку сэру Киру накануне напророчил президент США Дональд Трамп, прямо написавший об этом в соцсети.

ПОЧЕМУ КИР СТАРМЕР УШЕЛ В ОТСТАВКУ

Голосуя за лейбористов в 2024 году после 14-летнего правления консерваторов, британцы надеялись хоть на какие-то изменения к лучшему. И ничего не получили.

Говоря о причинах отставки Стармера, Трамп написал: тот так и не решил вопрос с нелегальными мигрантами и энергетикой, запретив выдачу новых лицензий на разведку и бурение на нефтяном шельфе Северного моря.

Но мы-то с вами понимаем, что причины гораздо глубже. Чем больше Лондон раскручивает маховик конфликта на Украине, тем сильнее страдает мировая экономика — включая, естественно, британскую.

Непосредственной причиной отставки Стармера стали провальные результаты лейбористов на местных выборах 7 мая.

Экономический спад привел к резкому падению рейтингов премьера и его партии. Сейчас его работу не одобряют 79% британцев). Стармера стали называть самым непопулярным премьером в истории Британии.

Скорую отставку Стармера накануне напророчил в соцсетях президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

КОГДА НОВЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕМЬЕРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Кир Стармер вступил в должность 5 июля 2024 года после победы лейбористов на всеобщих выборах.

На время, пока не будет сформировано следующее правительство, он остается и.о. премьера, но при этом Стармер уточнил: он больше не будет баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии.

Причиной отставки Стармера стали провальные результаты лейбористов на местных выборах 7 мая. Фото: REUTERS.

Нового лидера партии и правительства определит Национальный исполнительный комитет лейбористов, приём заявок от кандидатов начнется 9 июля и будет продолжаться до конца парламентских каникул.

КТО СТАНЕТ НОВЫМ ПРЕМЬЕРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Уже ясно, кто кандидат номер один – бывший мэр Манчестера Энди Бернем. «Бернем по опросам пользуется поддержкой 35 процентов британцев, а это по нынешним временам всеобщего разочарования в политиках очень много», - комментирует ситуацию KP.RU глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Энди Бернем - главный кандидат на премьерское кресло Фото: REUTERS.

Эксперт допускает, что до голосования внутри партии может и не дойти – как очевидно наиболее сильный кандидат Бернем будет «коронован», то есть назначен лидером Лейбористской партии и премьером без дополнительных процедур.

Энди Бернем — не меньший русофоб, чем Стармер. Например, он всячески призывал не проводить в РФ чемпионат мира по футболу 2018 года.

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