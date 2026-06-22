Владимир Зеленский об Александре Лукашенко: "Его "извиняюсь" пусть оставит для себя!". Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen / www.imago-images.de / Global Look Press

Главарь бандеровского режима в Киеве Владимир Зеленский окончательно обезумел. Похоже, что он поставил себе целью окончательно перессорить Украину со всеми соседями. С Польшей и Белоруссией он успешно продвигается к конфронтации, которая скоро дойдет до точки кипения, на очереди Румыния, Словакия, Венгрия и Молдавия. Если учесть, что со Словакией и Венгрией напряжение в отношениях только-только стало понемногу спадать, то вернуть их на прежний «горячий» уровень не составит особого труда. И дело не в том, что все эти страны предпринимают какие-то враждебные по отношению Украине шаги, ущемленное эго «просрочки» Зеленского, словно защемленное крышкой рояля достоинство, требует немедленной сатисфакции, компенсации и подчинения требованиям «великого недофюрера» украинского народа.

СИМ ПОВЕЛЕВАЮ…

Вчера вечером он в очередной раз «наехал» на президента Белоруссии Александра Лукашенко, потребовав не просто демонтировать какое-то оборудование на каких-то вышках-ретрансляторах на территории соседней республики, но и «доказать» ему проведенную работу, показав это снятое оборудование Киеву. А не то Украина сама решит этот вопрос, пообещал Зеленский и дал на исполнение его распоряжения Минску неделю. Заодно пригрозил, пусть и слабенько так завуалированно, нанести удары по белорусским НПЗ. А чтобы к его угрозам отнеслись серьезно, намеренно в очередной раз оскорбил лично Лукашенко.

- Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию, не просто словами: «Я извиняюсь». Его «извиняюсь» пусть оставит для себя, - надменно заявил просроченный «окурок», адресуя свои слова лично Лукашенко.

Кстати, он уже второй раз заостряет внимание на этом «извинении» Лукашенко, который сказал, что, возможно, немного переборщил со словами в адрес «просрочки» (хотя на самом деле Лукашенко выражается всегда очень мягко в адрес иностранных деятелей), да и по контексту того высказывания «извинения» Лукашенко не очень походят на признание какой-то своей вины. Первый раз Зеленский заявил, что «личные слова можно простить, но не участие Белоруссии в ударах по Украине». Где и когда Минск это делал, «просрочка», естественно, не рассказал, потому что подобных фактов не существует ни в природе, ни в истории. Молчание Лукашенко в ответ на первое обвинения, очевидно, распалило «гниду» в Киеве и вселило в него гипертрофированную уверенность в собственных силах и возможностях, после чего он перешел уже к прямым оскорблениям.

А что дальше – он опустится до откровенного мата (впрочем, он это уже делал и не раз, даже в адрес Трампа, когда его выгоняли из Овального кабинета), или же нанесет удар по территории Белоруссии? Насквозь пропитанный наркотиками бывший лицедей способен на любое безумие, как и его идейная предтеча Адольф Гитлер, который в свое время довел до катастрофы Германию, сохранившую себя на карте в качестве государства, благодаря в значительной степени позиции Советского Союза.

Впрочем, у «просрочки» Зеленского тут нарисовался еще один враг. Который еще вчера был «лепшим корешем» - поляки во главе с президентом Каролем Навроцким. Польше Зеленский в открытую войной пока еще не угрожает, но сыпет в адрес президента столько нелестных эпитетов, что мата и здесь, скорее всего, осталось ждать недолго.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Marcin Golba / Keystone Press Agency / Global Look Press

ЗЕЛЕНСКИЙ ОБИДЕЛСЯ, ЧТО ОН БОЛЬШЕ НЕ ОРЕЛ

А все из-за Ордена Белого Орла, которого Навроцкий лишил Зеленского после того, как «просрочка» глорифицировал бандеровцев ОУН-УПА*, присвоив имя «героев УПА*» Центру спецназначения «Север» Сил специальных операций ВСУ.

В эфире украинского телеканала Зеленский заявил, что требования Польши прекратить героизацию бандеровщины может привести к охлаждению между Киевом и Варшавой и даже к военному конфликту, как это ранее произошло между Украиной и Россией.

- Мы с поляками не можем быть не партнерами или не друзьями, потому что мы – соседи. Если ты не партнер, не друг, то кто ты? Потом это все превращается в то, что у нас с русскими – неуважение, агрессия, радикализация общества, - разъяснил свою позицию «просроченный».

По его мнению, президент Польши искусственно нагнетает сложности в отношениях между Киевом и Варшавой, потому что эти отношения уже стали вопросом внутренней политики Польши, в которой в следующем году должны состояться парламентские выборы, а Навроцкий хочет победить партию, к которой принадлежит нынешний премьер-министр Дональд Туск, и поставит на пост премьер-министра своего человека. Именно по этой причине, по словам Зеленского, Навроцкий хочет использовать резко выросшие антиукраинские настроения среди поляков. Ответ на вопрос, почему поляки так резко изменили свое отношение к Украине, по всей видимости, находится за пределами интеллектуальных возможностей «просрочки».

- То, что делал Орбан, абсолютно ошибочно. Ставил военных на свою границу, приближал к нашей. Для чего были эти сигналы, для чего вы это делаете – радикализируете общество. Ненависть в обществе приведет к чему? К рейтингам. Это политическая борьба, которая может плохо закончиться, очень плохой эскалацией, - сравнил польского президента с экс-премьером Венгрии Зеленский. - Он продолжает политическую борьбу внутри своей страны за счет поднятия настроения ненависти к украинцам. То, что делал Орбан – плохая история, считаю, что она закончится плохо.

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS.

И предложил полякам смириться с героизацией бандеровцев на Украине, при этом постаравшись оскорбить польского президента.

- Владимир Зеленский – не князь Владимир, мы не про большие исторические личности, это было в прошлом. Я сейчас президент, защищаю интересы своего государства, мы должны думать о международной дружбе, а Кароль – это не его должность, это его имя. У него же не монархия, а демократия, потому нужно немножко строить отношения с Украиной, которая защищает сегодня Европу, включая Польшу.

ХОЛОПСКОЕ ХАМСТВО ПРОТИВ ШЛЯХЕТСКОГО ГОНОРА

Среди других претензий, которые Зеленский выставил полякам, была и такая, что Варшава, мол, не лишила этого ордена ни Екатерину Вторую, ни Бенито Муссолини, ни экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, известного своими пророссийскими настроениями.

Но «просроченный» наркофюрер на тот момент еще не понял, на кого он задрал свою заднюю лапу и разинул пасть. Сметающее здравый смысл, правила приличия и нормы морали украинское холопское хамство наткнулось на польский шляхетский гонор. Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак ответила Зеленскому, не оставив от позиции «просроченного», что называется, камня на камне.

- Президент Зеленский упомянул Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, которых не лишили этого ордена. Первые двое давно мертвы, а Польша не отзывает орден посмертно. Бывший канцлер Германии, с другой стороны, никогда не оскорблял польскую нацию так открыто, как это сделал президент Украины, хотя его деятельность в интересах России действительно следует осудить как вредную для Польши и Европы. При Шредере в Германии не возводили никаких памятников в честь Гитлера или Гиммлера. Ни одна часть бундесвера не была названа в честь «героев СС», - аргументировала пани Енджак и не без ехидства добавила. - Более того, президент Зеленский, который теперь жалуется, что Бенито Муссолини, Екатерине II и Герхарду Шредеру не отобрали орден, не возмущался тем, что у них он есть, когда три года назад сам его получал.

После чего украинского наркофюрера повозили «мордой об стол» и по другому вопросу.

- К тому же, к оскорблению, каким было наименование части украинской армии в честь «героев УПА*», он (Зеленский) добавляет еще одно, возвращая орден курьерской службой, - подколола Агнешка экс-паяца и обозначила суть нынешнего конфликта между Польшей и Украиной.

- Ведь суть дела — в преднамеренном оскорблении со стороны украинского лидера народа, который за последние четыре года оказался лучшим другом Украины. Не чтут убийц предков тех, кто протянул тебе руку помощи, когда речь шла о жизни и смерти. Когда тебе предлагают руку помощи, ты не хватаешь ее с готовностью, а потом не оскорбляешь помогающего.

Могла бы и честно сказать – не просто оскорбляешь, а прямо-таки гадишь в эту руку, предварительно взяв из нее все, что в ней дали. Только поляки еще почему-то не поняли, что в этом и есть суть нынешнего современного украинства.

В общем, если так пойдет и дальше, то европейская традиция делить Польшу будет заменена на раздел Украины. Благо, Зеленский уверенно ведет Незалежную именно этим курсом. А знаете, что самое интересное? Западная Украина встретит такое решение о ее вхождении в ЕС с радостью и воодушевлением. После Зеленского все остальное уж точно будет не хуже.

* террористическая организация, запрещенная на территории РФ